Kaupallinen yhteistyö: Mhy Etelä-Savo on luotettava kumppani – Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo kilpailuttaa parhaan hinnan puukaupoista metsänomistajien eduksi

Kenen avulla puukauppaa suunnitteleva metsänomistaja saa puistaan parhaan hinnan?

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon johtajalla Petri Pajusella on kysymykseen suora vastaus: metsänhoitoyhdistyksen.

Pajunen tietää pitkällä kokemuksellaan, että puunostajien tarjoama hinta puusta vaihtellee. Siksi ei kannata myydä puitaan sokkona, vaan turvautua ammattilaisen eli metsänhoitoyhdistyksen apuun.

Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksen ydinpalveluihin kuuluu puukaupan kilpailuttaminen. Pajunen muistuttaa, että Mhy Etelä-Savon alueella keskimääräinen puukaupan koko on 500 kuutiometriä, ja se merkitsee keskimäärin 25 000 euron puukauppatuloa.

Pajunen neuvoo, että puukaupan kilpailutuksessa puun myyjän kannattaa kiinnittää huomiota puun yksikköhinnan lisäksi katkontaan. Katkonnassa eli apteerauksessa eri metsäyhtiöitten välillä on isoja eroja ja se vaikuttaa suoraan puukaupan euromääräiseen kokonaistulokseen. Puunostajakohtainen puunkatkontatieto on saatavissa vain metsänhoitoyhdistyksestä.

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo tarjoaa metsänomistajille kokonaisvaltaiset puukaupan, metsänhoidon sekä metsäomaisuuden hallintapalvelut. Yhdistyksen puoleen voi kääntyä kaikissa metsällisissä asioissa.

Mhy Etelä-Savo on jäsentensä eli metsänomistajien omistama etujärjestö. Jäseniä on vajaat 10 000 ja yksityismetsien pinta-ala yhdistyksen alueella on 515 000 hehtaaria. Keskimääräinen hakkuumäärä yhdistyksen alueella on noin 3 200 000 kuutiometriä.

Mhy Etelä-Savon avainluvuista Petri Pajunen kertoo, että se työllistää yli 200 henkilötyövuotta.

– Palveluksessamme on 67 toimihenkilöä, 60 metsuria ja 65 yrittäjää. Liiketoiminnan liikevaihto on 16 miljoonan euron luokkaa.

Metsänhoitoyhdistyksellä on palvelutoimistot Anttolassa, Enonkoskella, Haukivuorella, Hirvensalmella, Joutsassa, Juvalla, Mikkelissä, Kerimäellä, Pertunmaalla, Punkaharjulla, Puumalassa, Rantasalmella, Savonlinnassa, Savonrannalla ja Sulkavalla.

Mhy Etelä-Savo toimii Enonkosken, Hirvensalmen, Joutsan (pl. Leivonmäki), Juvan, Sulkavan, Pertunmaan, Puumalan ja Rantasalmen kuntien alueilla sekä Mikkelin (pl. Ristiina ja Suomenniemi) ja Savonlinnan kaupunkien alueilla. Kaikkiaan Mhy Etelä-Savo toimii kymmenellä paikkakunnalla.

Pajusen mukaan Mhy Etelä-Savon toiminnan ydintä on paikallisuus. Toiminta-alue on jaettu 35 vastuualueeseen, ja jokaiselle niistä on määritetty oma metsäasiantuntija.

– Jokaiselle toimihenkilöllemme on suorat puhelinnumerot, joten tavoitettavuus on erinomaista. Olemme metsänomistajien oma yhdistysmuotoinen palveluorganisaatio. Päätöksentekö on lähellä ja omistajuudella on kasvot. Juuri siksi meillä on tiheä palveluverkko, ja palvelemme henkilökohtaiseksi, Pajunen linjaa toiminnan perusperiaatteita.

Mhy Etelä-Savon toiminta on kasvanut siitä asti, kun se perustettiin vuonnna 2015 Mhy Itä-Savosta, Mhy Metsä-Savosta, Mhy Järvi-Savosta ja Mhy Haukivuoresta. Vuonna 2017 yhdistykseen liittyi Mhy APU (Enonkoski).

Pajusen mukaan uusia jäseniä liittyy Mhy Etelä-Savoon koko ajan, ja hänen mukaansa jäsenille onkin tarjolla runsaasti hyödyllisiä Mhy-palveluja sekä lukuisten yhteistyökumppaneiden etuja. Jäsenetuja ovat esimerkiksi edullisemmat palvelut, henkilökohtainen metsäsiantuntija, maksuton puunmyyntisuunnitelma, maksuton metsäkäynti, PEFC-metsäsertifiointi sekä maksutonta neuvontaa metsäasioissa.

Petri Pajusen mukaan Etelä-Savon Mhy on elänyt suotuisia vuosia nykyisessä ja kasvaneessa muodossaan, ja toiminta on ollut jatkuvassa kasvussa.

Taustalla on hyvin käynyt puukauppa, esimerkiksi viime vuonna yllettiin historiallisen hyvää tulokseen. Tulevat ajat näyttävät hieman sumuisilta, eikä tänä vuonna ylletä viime vuoden tasolle.

Siitä Pajunen on kuitenkin varma, että pitkässä juoksussa eteläsavolainen puukauppa kasvaa kuten lisääntyy myös metsien kasvu. Etelä-Savossa onni on, että metsäteollisuus on investoinut paljon 100-150 kilometrin säteellä, ja lisääkin investointeja on suunnitteilla esimerkiksi Pohjois-Savoon. Eteläsavolaista puuta kuskataan oman maakunnan laitosten lisäksi Keski-Suomen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Savon teollisuuslaitosten suuntaan.

– Suhdanteet aina vaihtelevat, mutta pitkässä linjassa näyttää hyvältä. Tehdyt tehdastainvestoinnit ovat pitkän ajan investointeja, ja niillä on suuri merkitys puukaupalle. Ja metsänomistajalle on aina hyvä, että riittää puun käyttöpaikkoja ja puun ostajia. Tällöin saadaan tervettä kilpailua puukauppaan.

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo

Väätäisentie 5, 51900 JUVA

Puhelin 015 357 4000

Avoinna arkisin klo 8-16

etelasavo@mhy.fi

www.mhy.fi/etela-savo

www.facebook.com/metsanhoitoyhdistysetelasavo