Kaupallinen yhteistyö: Savon Tilipiste Oy yrittäjän apuna – Savon Tilipiste on täyden palvelun tilitoimisto

Auktorisoitu tilitoimisto on toiminut vuodesta 1977 yritysten taloushallinnon ja kirjanpidon ammattilaisena Juvalla. Savon Tilipisteellä on sivutoimisto myös Puumalassa. Savon Tilipiste on auktorisoitu tilitoimisto AAA-luottoluokituksella.

Tilipisteen toimitusjohtaja Jaana Kärkkäinen kertoo yrityksen asiakaskunnan tulevan pääosin koko Etelä-Savon alueella, mutta Savon Tilipisteellä on asiakkaita myös muualta kuten Etelä-Suomesta pääkaupunkiseudulta.

Sähköiset yhteydet ja palvelut ovat mahdollistaneet sen, että Savon Tilipiste pystyy ajantasaisesti hoitamaan yritysten taloushallintoa ja -palveluja Juvalla yrityksen fyysisestä sijainnista riippumatta.

Asiakaskunta koostuu nykysäännösten mukaan luokiteltuna mikro- ja pienyrityksistä, yhdistyksistä, säätiöistä sekä joistakin taloyhtiöistä. Nykyisin Tilipiste hoitaa taloushallinnon ja palkanlaskennan ohella myös monen yrityksen toimistorutiineja kuten laskutusta. Palkanlaskenta on nykyisen tulorekisterin voimaan tullessa muuttunut entistä haasteellisemmaksi, minkä vuoksi moni yritys on siirtänyt palkkalaskennan Tilipisteen ammattilaisten hoitoon.

Vaikka kirjanpito on periaatteessa pysynyt samanlaisensa aina, työn tekemisen muoto ja sisältö ovat muuttuneet. Jokaisella asiakasyrityksellä on Tilipisteessä oma yhteyshenkilö, jonka kanssa yritys/yrittäjä asioi. Luotettava, sujuva asiakaspalvelu ja vankka osaaminen ovat Savon Tilipisteen vahvuuksia ja Jaana Kärkkäinen sanoo Tilipisteen saaneen kiitosta ja asiakaspalautetta monelta taholta juuri ammattitaidosta ja hyvästä asiakaspalvelusta.

– Haluamme olla lähellä asiakasta, vaikka asiakas olisi satojen kilometrien päässä pääkaupunkiseudulla.

– Nykyajan taloushallinto ovat kokeneet ison muutoksen Savon Tilipisteen yli 40-vuotisen toiminnan aikana. Käytettävissä olevat ohjelmat ovat kehittyneet ja rinnalle on tullut paljon muita taloushallintoa tukevia ohjelmia. Perinteinen paperinen kirjanpito on tälläkin hetkellä todellisuutta vielä monen kohdalla, mutta yhä enenevässä määrin kirjanpitoa tehdään jo sähköisesti, Jaana Kärkkäinen kertoo.

Varsinkin suuremmat yritykset osaavat hyödyntää sähköisiä ohjelmia ja palveluita. Ohjelmien kehittymisen myötä tilitoimiston työsisältökin on muuttunut.

–Automatisaatio on lisääntynyt ja ohjelmat muuttuneet jo sinäkin aikana, jona itse olen ollut Savon Tilipisteen omistuksessa mukana, Jaana Kärkkäinen kertoo. Hän on ollut osakkaana ja omistajana Tilipisteessä vuodesta 2006 lähtien, työntekijänä ensin vuodesta 2002.

Savon Tilipiste työllistää toimitusjohtajan lisäksi seitsemän kirjanpidon ja palkanlaskennan ammattilaista. Palvelukonseptiin kuuluu kaikki taloushallinnon palvelut verosuunnittelusta tilinpäätöksiin, palkkalaskennasta kirjanpitoon ja neuvontaan. Savon Tilipisteestä löytyy ammattiosaamista myös maa- ja metsätalouden kirjanpitoon ja verotusasioihin.

Jaana Kärkkäinen kertoo, että juvalaiset yritykset ovat hänen työuransa aikana kasvaneet. Samanaikaisesti on syntynyt uusia yhden miehen tai naisen yrityksiä varsinkin taantuman aikana.

Jaana Kärkkäinen toivoo yritysten lähtevän aktiivisesti ja rohkeasti mukaan kirjanpidon sähköisiin palveluihin. Kirjanpidon ja verottajan välillä on tekninen yhteys ja sähköisten palvelujen tuloksena asioita voidaan hoitaa tehokkaasti ja reaaliaikaisesti kuten tulevaisuuden suuntaus näissä tulee olemaan.

– Jokaisen asiakkaan kohdalla mietimme, mitä palveluja yritys tarvitsee ja miten palvelu hoidetaan. Pystymme taipumaan monenlaiseen kirjanpidon ja palkanlaskennan vaatimuksiin. Teemme myös yksityishenkilöille palkanlaskentaa, veroilmoituksia ja palvelemme heitä muissakin veroasioissa, Janna Kärkkäinen muistuttaa.

Juvan toimisto

Avoinna ma-to klo 9-15, perjantaisin suljettu, muina aikoina sopimuksen mukaan.

Piikkiläntie 2-4

51900 Juva

Puh. 029 170 2000

Puumalan toimisto

Avoinna tiistaisin klo 9-15

Keskustie 17

52200 Puumala

Sähköpostit ovat muotoa etunimi@savontp.fi.