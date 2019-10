Ano Turtiainen: Pk-yrittäjät ovat Suomen suurin työllistäjä

0

Turtiainen kyseenalaisti, ymmärtävätkö kaikki pk-yrittäjyyden arvon päälle.

Perussuomalaisten juvalainen kansanedustaja Ano Turtiainen toivoo, että pienestä ja keskisuuresta yrittäjyydestä käytäisiin eduskunnassa enemmän keskustelua.

Turtiaisen mielestä on tärkeää tuoda esille pk-yrittäjien yhteiskunnallinen asema ja sen tärkeys hyvinvoinnillemme. Edustaja otti kantaa tähän aiheeseen eduskunnassa pitämässään puheessa.

– Väittely siitä, mikä puolue on eniten leikannut, mistä leikannut ja millä kaudella, ei johda mihinkään hyvään. Ihmetyttää myös väittely siitä, että sinne, tänne ja tuonne tarvitaan lisää rahaa ja samaan hengenvetoon puhutaan, että mistä rahat. Hallitus yrittää taikoa lisää rahaa verottamalla kaikkea mahdollista. Minä toivon, että ruvetaan keskustelemaan siitä, kuka luo tähän maahan työpaikat eli kuka pitää hyvinvointiamme yllä, Turtiainen totesi.

Turtiainen kyseenalaisti puheessaan, ymmärtävätkö kaikki pk-yrittäjyyden arvon päälle ja kuka se hyväntekijä tässä yhteiskunnassa on.

– Jokainen tässä salissa varmaan tajuaa, että kaikki maksaa. Mutta ymmärtävätkö täällä kaikki sen, että pk-yrittäjät ovat tämän maan isoin työllistäjä. He ovat niitä, jotka luovat meille hyvinvoinnin. He kustantavat myös ne julkiset työpaikat.

– Mitä paremmin pk-yrittäjällä menee, sen paremmin menee meillä kaikilla. Pk-yrittäjät ja heidän työvoimansa ovat meille niitä elintärkeitä nettomaksajia, Turtiainen mainitsi.

Ano Turtiainen toivoo, että pk-yrittäjyyttä puolustettaisiin yli puoluerajojen ja heidän asiansa laitettaisiin kuntoon.

– Eikö voida sopia, että ryhdytään yli puoluerajojen puolustamaan edellä mainittuja nettomaksajia. Se on ainut keino puolustaa myös hyvinvointiamme. On suurta typeryyttä ajaa kaikenlaisilla veronlisäyksillä nettomaksajat entistä enemmän ahdinkoon ja samaan aikaan yrittää luoda hyvinvointia velkarahalla, puhumattakaan että velkarahaa jaetaan kehitysapuna ulkomaille.

Ano Turtiainen on itse toiminut yrittäjänä vuodesta 1997 alkaen.