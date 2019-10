Kaupallinen yhteistyö: Viitostie – Jukotechin myynnin näyteikkuna

0

Viitostie on Jukotechin iso näyteikkuna. Siitä ajaa ohi noin 8000 ajoneuvoa, sanovat Jukotech Oy:n yrittäjät Kari ja Tiina Autio.

Joukossa on aina sellaisia asiakkaita, jotka kääntyvät Jukotechiin hankkimaan työkoneita tai varaosia.

Alkuperäinen yritys, Juvan Konepalvelu Ky, on 1984 perustettu. Juvan Konepalvelu Ky:n työtä jatketaan nyt toisessa sukupolvessa Jukotech Oy: nimellä. Sen johdossa on Aution yrittäjäpariskunta. Yritys kuitenkin tunnetaan vahvan Konepalvelu-nimen alla.

Vehmaaseen Viitostien varteen valmistuneisiin uusiin tiloihin se muutti 2014. Päätös moninkertaisti liikevaihdon.

Jokainen Viitostiellä päiväaikaan ajava näkee vihreät Avant-pienkuormaajat ja Leguan-henkilönostimet. Ja jos pimeällä Jukotechin ohi ajaa, huomaa samojen merkkien isot led-valomainokset. Yrityksellä on myös Suomen Telakoneelta Hyundain pyörä- ja kaivinkoneiden edustus.

Avantin ja Leguanin rinnalle on kesän kynnyksellä tullut uusi tuotemerkki Solis. Solis on intialainen traktorimerkki, jonka tekee maailman suurin traktorivalmistaja Sonalika. Sen tuotantolinjat syytävät myyntiin 400 traktoria päivässä. Jukotech Oy on merkin ainoa edustaja Etelä-Savossa.

Kari Autio sanoo Solis-tuotemerkin istuvan Jukotech Oy:n konevalikoimaan. Solis on Avant-pienkuormaajia keveämpi kone ja sopii monenlaisiin töihin metsään, pellolle, mökille tai pihakoneeksi.

Malleja löytyy 4-vetoisesta 26-hevosvoimaisesta pientraktorista, ilmastoidulla ohjaamolla varustettuun 75-hevosvoimaiseen työtraktoriin. Kaikkiin traktoreihin ja työkoneisiin Jukotech tarjoaa myös huollot sekä korjaukset ja Avant-pienkuormaajiin on saatavilla kattava valikoima erilaisia lisälaitteita kivenkeräyskauhasta ruohonleikkuriin tai lumiaurasta paalipihtiin.

Soliksen hintahaitari liikkuu varustuksesta ja koosta riippuen runsaasta 10 000 eurosta 55 000 euroon. Jukotech Oy sai Solis-traktoreiden edustuksen ja huollon viime keväänä. Avantin ja Leguanin myynti, huolto ja vuokraus on ollut Jukotechilla reilut puolenkymmentä vuotta.

Tiina ja Kari Autio ovat molemmat yrittäjäperheen kasvatteja. Kari Autio tavallaan varttui työ- ja muiden koneiden parissa, kun hänen isänsä pyöritti Juvan Konepalvelua.

Kari Autiolle ammatinvalinta oli itsestään selvä. Tiina Autio mietti asiaa vähän pidempään.

– Ensin ajatus oli, että ei missään nimessä. Kun lapset kasvoivat, pohdin, että mitäs jos sittenkin… Parisuhde ei valinnasta ole tippaakaan kärsinyt, Tiina Autio nauraa.

Jukotechin pisimmät asiakassuhteet ovat jo vuosikymmenien mittaisia. Yrityksen palvelualttius on myös huoltotyön laadun tae.

– Kun isosta metsäteollisuusyrityksestä rikkoutuu vaikka kuormaaja, yrityksen tuotanto seisoo, jos huoltoa tai varaosaa ei saada. Meiltä lähtee huoltomies tai asentaja paikalle, oli sitten perjantai-ilta tai sunnuntaiaamu, Kari Autio sanoo.

– Se, mitä tehdään, se tehdään täysillä ja kunnolla, Aution yrittäjäpariskunta sanoo motokseen.

Jukotech Oy aloitti pari vuotta sitten koneiden ja laitteiden kuivajääpuhdistuksen. Kuivajääpuhdistuksessa puhalletaan -76 -asteista hiilihappojäätä puhdistettavaan laitteeseen. Kuivajää puhdistaa laitteen sitä vaurioittamatta.

Jukotech Oy on Itä-Suomessa yksi harvoista konealalla kuivajääpuhdistukseen erikoistuneita alan yrityksiä. Sähköistyvässä tulevaisuudessa ala on erittäin mielenkiintoinen.

Jukotech Oy

Osaketie 7

51900 Juva

Ma-Pe 8-16.30

Puhelin: 050 377 27 63 tai 0400 188 307