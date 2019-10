Vekaransalmen silta käyttöön keskiviikkona 16. lokakuuta – Väyläviraston hankkeessa rakennettiin uusi silta korvaamaan lossiyhteys Sulkavalla

0

Vekaransalmen silta avataan liikenteelle keskiviikkona 16. lokakuuta, ja lossiliikenne loppuu. Silta parantaa liikenteen sujuvuutta korvaamalla lossiyhteyden ja uusilla maantie- ja yksityistiejärjestelyillä.

– Hanke on ollut kaikkine vaiheineen erittäin onnistunut suoritus. Suunnittelijat tekivät uskomattoman hienoa työtä rakennussuunnittelun aikana ja se on edesauttanut loistavaa onnistumista rakentamisen aikana. Pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden kanssa yhteistyö on sujunut erinomaisesti ja hankkeessa on ollut ilo olla mukana, kertoo Väylän projektipäällikkö Jetro Matilainen.

639-metrinen silta on Suomen viidenneksi pisin. Sen leveys on lähes 10 metriä ja alikulkukorkeus 24,5 metriä. Korkea silta mahdollistaa kaiken alueella liikkuvan vesiliikenteen sillan ali.

– Tällaisten hankkeiden läpivienti on suurta tiimityötä, jossa jokaisen tekijän panos on tärkeä. Erityinen hatunnosto täytyy osoittaa vaativien työvaiheiden tekijöille. Työmaalla on onnistuttu pitämään hyvä tekemisen meininki yllä koko urakan ajan, kertoo GRK Infran Kalle Willman.

Rakentamista on seurattu innolla niin paikan päällä kuin somessa. Syyskuussa järjestettyyn siltakävelyyn osallistuin noin seitsemänsataa henkilöä. Hanke on saanut paljon huomiota myös mediassa.

– Uusi silta tulee helpottamaan ja nopeuttamaan alueella liikkumista merkittävästi. Myös tiet ovat nyt paremmassa kunnossa”, kerrotaan tunnelmia siltakävelyllä. Myös sillan ulkonäkö on saanut kehuja. Silta on upean näköinen ja istuu hyvin maisemaan kuin se olisi aina ollutkin tässä.

Valokuvausta harrastavan projektipäällikön Jetro Matilaisen kuvat ovat saaneet paljon kiitosta ja niitä on jaettu ahkerasti tiedotteissa ja somessa.

Tiukoista aikatauluista ja välillä haastavista sääolosuhteista huolimatta silta valmistuu kaksi kuukautta ennen urakkasopimuksen määräpäivää ja suunnitellussa budjetissa.

Rakentaminen aloitettiin alkuvuodesta 2018.