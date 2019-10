Opetus palaa koulukeskukselle vesivahingon jälkeen – syysloman jälkeen lukiolaiset palaavat takaisin koulukeskuksen tiloihin, samoin yläkoulun ja lukion kuvataiteen opetus

0

Juvan koulukeskuksella syyskuun alussa tapahtuneen vesivahingon korjaus- ja kuivatustyöt on saatu päätökseen. Koulukeskuksen käytävien kostuneet alakattolevytykset on purettu, eikä niitä tulla uusimaan tilojen lyhyen käyttöajan vuoksi.

Vesivahingosta kärsineen osan tilat korvaa rakenteilla oleva elinkaarikampus, joka otetaan käyttöön tammikuussa 2021.

Käytävien kivirakenteisista seinistä on jyrsitty pinta pois noin 100 millimetrin korkeuteen ja levyrakenteisten seinien alaosat on uusittu tapauskohtaisesti noin 200-300 millimetrin korkeuteen.

Osasta tiloja lattiamatosta on poistettu pieniä paloja kuivumisen takaamiseksi. Joihinkin luokkiin on tehty osastoitu rakenne, joka on alipaineistettu. Näissä tiloissa lattiamattoja ei voitu poistaa liimassa olevien haitta-aineiden vuoksi kostuneelta alueelta.

Opetusrauhan takaamiseksi tällaisiin tiloihin rakennetaan ääntä eristävä seinä. Toimenpiteet ovat tehty kosteuskartoituksesta vastanneen Polygon Oy:n suositusten mukaan. Purkutyön ja kuivatuksen aikana rakenteiden kuivumista seurattiin säännöllisesti pintakosteusmittarilla.

Koulutoiminnan edellytykset on järjestetty siten, että Juvan lukion/yläasteen opetus voi palata väistötiloista takaisin Juvan koulukeskukselle vesivahingon korjaustöiden jälkeen ja erillisen siivoustyöohjeen mukaisesti. Koulukeskuksen käytössä oleville tiloille sekä toimintojen käyttöönotolle ei ole terveydensuojelullista estettä eikä erillisiä määräyksiä ole tarpeen antaa terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Kuitenkin terveydensuojeluviranomainen edellyttää korjaus- ja kuivatustöiden laadunvarmistustoimenpiteiden lisäksi toteutettavan jälkiseurantana koulun sisäilma- ja olosuhdeseurantaa.

Koulun alettua syysloman jälkeen siivousta tehostetaan ns. tehostetulla siivouksella, mikä käsittää päivittäisen ylläpitosiivouksen lisäksi jokapäiväistä seinien ja ikkunapintojen pyyhintää luokissa ja käytävillä 2 viikon ajan. Tämän jälkeen tarkistetaan tilanne ja

arvioidaan jatko tehostetun siivouksen suhteen.

Syysloman jälkeen lukiolaiset palaavat takaisin koulukeskuksen tiloihin, samoin yläkoulun ja lukion kuvataiteen opetus.

Yläkoululaiset ja lukiolaiset ruokaileva viikostat 44 alkaen jälleen koulukeskuksen ruokalassa.

Muutto väistötiloista tapahtuu opiskelijoiden syyloman aikana, eikä näin aiheuta katkoksia koulutyöhön.