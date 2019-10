10 kohtaa lukutaidosta, osa 2: Riittävä lukutaito?

0

Milloin lukutaito on riittävä? Mihin sen pitää riittää? Lomakkeiden täyttöön? Jatko-opintoihin? Työn oppimiseen? Entä lasten saamiseen?

Kansainvälisessä tutkimuksessa PIAAC:ssa tutkittiin suomalaisten perustaitoja. Tiedon käsittelyn ja hallinnan avaintaitoja ovat lukutaito, numerotaito ja tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito.

Hieno tulos vuonna 2012 tehdystä selvityksessä on suomalaisten korkea osaaminen: noin kaksi kolmasta osaa lukea hyvin tai erinomaisesti, 57 prosenttia aikuisista omaa hyvät numerotaidot ja noin 41 prosenttia 16-65-vuotiaista ratkoo ongelmia hyvin.

Huono tulos sen sijaan on se, että noin 370 000 aikuisen lukutaito on heikko. Se on prosenttia aikuisväestöstä.

Tilanne ei vuodesta 2012 ole parantunut. Noin 11 prosenttia nuorista pääsee peruskoulusta heikolla luku- ja kirjoistustaidolla.

Se tarkoittaa noin 6 000 nuorta vuodessa. Koulutuksen ja lukutaidon välinen yhteys on selkeä. Koulu-uransa peruskouluun jättäneistä vain 9 prosenttia osaa lukea erinomaisesti. Sama pätee ammattikoululaisiin.

Olemme saaneet uuden väestöennusteen, jonka mukaan syntyvyys laskee dramaattisesti. Ja yksi sen syistä on koulua käymättömien nuorten naisten ja miesten lapsettomuus. Onko lukutaito edelleen naimalupa?

Lukutaidolla muuten tarkoitetaan kirjoitettujen tekstien ymmärtämistä, arvioimista ja käyttämistä sekä niiden lukemiseen sitoutumista.

Päivi Lehmusvuori

Kirjoittaja on Juvan kirjastonjohtaja, joka kirjoittaa Juvan Lehdelle 10-osaisen sarjan lukemisesta.