Mustat rakuunat saivat muistomerkin Moinniemelle – kartanon pihapiirissä paljastettiin Herman von Burghausen rykmentin muistokivi

”Sivistys alkaa siitä, että tunnemme kuuluvamme yhteen edellisten polvien kanssa. Me tarvitsemme ulkonaisia merkkejä, jotka johdattavat mieleemme tietyt asiat. Jos pystytän tuollaisen kiven, joka on omistettu niille, jotka ovat unohdetut, niin ohikulkija ehdottomasti tulee ajatelleeksi, keitä hän on unohtanut.”

Näin päätti muistomerkin paljastuspuheen Jalmari Finneä lainaten eversti Erkki Laukkanen Savonlinnan Moinniemen kartanon pihapiirissä elokuun lopussa.

Kartanon pihapiirissä paljastettiin Herman von Burghausen johtaman Mustien rakuunoiden muistokivi. Herman von Burghausen oli 30-vuotisen sodan ansioista aateloitu.

Kruunu lahjoitti hänelle Kerimäen Moinniemen kylän palkkioksi ja säteriksi. Sukujuuriltaan hän oli balttian saksalainen ja palveli koko sotilasuransa Ruotsin armeijassa.

Vuonna 1665 everstiluutnantti Herman von Burghausen sai tehtävän värvätä Savosta ja Käkisalmen Karjalasta puolirykmenttiin eli neljään komppaniaan tarvittavan määrän rakuunoita, yhteensä 500 ratsukkoa.

Perustettavan rakuunayksikön tehtäväksi suunniteltiin rajavalvonta valtakunnan itäisellä alueella, sillä alue oli Ruotsin valtakunnan rajamaana kärsinyt lukuisista sodista ja ryöstöretkistä, vaikka itäraja oli Stolbovan rauhan mukana siirtynyt kauaksi itään. Edellisellä vuosikymmenellä ruptuurisota oli aiheuttanut isoja vahinkoja Olavinlinnan lähikylillä.

Itäsavolaisista talonpojista muodostettua rykmenttiä kutsuttiin lippujen värin perusteella Mustaksi rykmentiksi. Mustassa lipussa oli Savon jousi koillista kohden niin kuin nykyisessä Etelä-Savon maakuntavaakunassa. Ensimmäisen kerran Savon tunnus -jousi oli esillä vuonna 1561 Kustaa Vaasan hautajaisissa.

Rykmentin tehtävä muuttui. Suurvalta Ruotsi tarvitsi itäsavolaisten talonpoikien varustamia rakuunoita kauaksi maan eteläosiin. Osa rakuunoista vietiin Pommeriin vuonna 1675 ja sieltä edelleen Ruotsiin.

Tanskan vallattua kesäkuussa 1676 Skånen sai Herman von Burghausen käskyn siirtää 500 itäsavolaista rakuunaa hevosineen laivoilla Ruotsin puolelle ja liittyä siellä Ruotsin kuninkaan pääarmeijaan.

Joukot saapuivat syksyllä myöhään lähelle Lundin kaupunkia, jossa käytiin 4.12.1676 pohjoismaiden verisin taistelu. Taistelussa kuoli vuorokauden aikana nykytutkimuksen arvion mukaan noin 9 000 sotilasta.

Taisteluun osallistui Tanskan ja Ruotsin joukkoja yhteensä noin 20 000 sotilasta. Taistelussa kuoli myös rykmentin komentaja eversti Herman von Burghausen ja lähes kaikki Mustat rakuunat. Joukko-osasto lakkautettiin taistelun jälkeen ja rippeet yhdistettiin muihin yksiköihin.

Rakuuna oli ratsumiestä kevyemmin varustettu sotilas, joka liikkui paikasta toiseen ratsain ja taisteli yleensä jalan. Rakuuna kuljetti asetta eli karabiiniä satulan sivussa olevassa kotelossa. Miekka kannettiin selän yli menevässä selkävyössä. Kypärän sijasta rakuunalla oli leveälierisen huopahatun sisään laitettu rautakehikko suojaamaan päätä. Rintahaarniska oli korvattu nahkaliivillä ja sitä peittävällä paksulla takilla.

– Suomalainen ratsuväki muodostui 1600-luvun lopulle saakka vapaaehtoisista talonpojista, kun taas jalkaväkeen sotilaat saatiin pakko-otolla. Ratsutilan isäntä sitoutui verovapautta vastaan varustamaan ratsun ja ratsastajan. Isännät edustivat samoja sukuja, joita Savonlinnan seudulla elää nykyäänkin.

– Henkilöluetteloissa mainitaan tuttuja nimiä kuten Tiainen, Kosonen, Laamanen, Löppönen, Makkonen, Seppänen ja Laukkanen. Jos isäntä ei itse ratsastanut, niin sotaan lähti joku hänen pojistaan, vävyistään tai rengeistään. Kruunu antoi rahakorvauksen, miekan ja aseen sekä muonituksen ja hevoselle rehun, totesi eversti Erkki Laukkanen muistomerkin paljastuspuheessaan.

Tarkkoja luetteloita ei ole 1600-luvun asiakirjojen perusteella siitä, kuka ratsasti esimerkiksi Laukkasten tai Kososten varustamia rakuunoita.

Varmasti useampikin Laukkanen ja Kosonen sai surmansa Lundin taistelussa niin kuin monia muitakin nykyisten itäsavolaisten sukujen edustajia.

Lundin sotaretkellä haavoittui Mustien rakuunoiden komppanianpäällikkö Nils Grot, joka aateloitiin heti seuraavan vuoden tammikuussa. Näin sai alkunsa Grotenfeltin aatelissuku, jonka halussa ovat nykyisinkin kartanot Juvalla ja Joroisissa.

Grotenfeltin suvun ja Wehmaan kartanon historiasta Nils Gustav Grotenfelt on kirjoittanut kolmiosaisen kirjasarjan.

Lundin taistelun seurauksena Kerimäen Kulennoisten Lahdenkylän Kalavalan talosta tuli veroautio ja sinne asettui asumaan Kaksosen suku. Juvalainen Markku Kaksonen on kirjoittanut Kalavalan tilan ja sukunsa historiasta kirjan.

Moinniemen hovi siirtyi monien vaiheiden jälkeen von Burghauseneilta Tornator Oy:lle, jolta nykyiset omistajat Silvaniemet ovat ostaneet kartanon 1900-luvun alussa. Samaan aikaan hovista itsenäistyi kymmenen torppaa.

Kolme torpista itsenäistyi Laukkasille. Isoisäni oli Rasalanmäen itsenäistyneen torpan poika.

Itä-Savon seudun eri sukuhaarojen jälkeläiset voivat käydä muistelemassa esi-isiemme kohtaloita noin 350 vuotta sitten tapahtuneen Lundin taistelun muistomerkillä. Teimme niin sukujemme puolesta kolmen miehen lähetystöllä 18.9.2019.

Lähteet: Kirja Mustat liput, Herman von Burghausen ja Mustat Rakuunat, Jukka A. Torvelainen, 2016; muistomerkin paljastuspuhe, Erkki Laukkanen 2019.

Kirjoittaja on juvalainen kunnallisneuvos, historiaharrastaja ja Laukkasten sukuseuran puheenjohtaja.