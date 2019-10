10 kohtaa lukutaidosta, osa 3: Aivot ovat sanojen varasto

0

Suomen kielen perussanastossa on noin 210 000 sanaa. Jos murteet ja erityissanastot otetaan mukaan niin päästään lähelle miljoonaa. Käyttösanasto on monissa kielissä noin 40 000 – 50 000 sanaa.

Sanavarasto laajenee lukemalla. Jokainen luettu tai kuunneltu kirja lisää ymmärrettyjen sanojen määrää. Arkielämämme on yksinkertaista ja rutiinien täyttämää.

Käyttösanasto sisältää tässä päivässä tarvitsemiamme sanoja. Abstraktit, toisia aikoja, maita ja tilanteita sisältävät sanat jäävät arjen ulkopuolelle. Netti ja some kaventavat sanastoa sallimalla vähemmän tilaa ja merkkejä.

Sanavaraston merkitys oppimiselle ja opiskelutaidoille on suuri. Ammattikoululaisen olisi hyvä tietää mikä on ruuvimeisseli. Lukuharrastus näkyy häkellyttävän selvästi sanavaraston laajuudessa. Lukevalla nuorella on noin 70 000 sanan sanavarasto. Nuorella, jonka harrastuksiin lukeminen ei kuulu, sanavarasto on noin 15 000 sanaa.

Hyviä tekstitaitoja ei tarvita ainoastaan jatko-opinnoissa ja työelämässä. Myös rikosten uusimisen katkaisemisessa hyvät tekstitaidot ovat avainasemassa sanoo Aleksi Salusjärvi – poikien lukutaitoon paneutunut kulttuurityöläinen.

Sanoilla teemme itsemme ymmärrettäväksi. Ajattelemme. Luemme. Opiskelemme. Kirjoitamme.

Päivi Lehmusvuori

Kirjoittaja on Juvan kirjastonjohtaja, joka kirjoittaa Juvan Lehdelle 10-osaisen sarjan lukemisesta.