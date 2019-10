Juvalaisesta Tuukka Martikaisesta Viinijärven Urheilijoiden junioripäällikkö – ”hänellä on mittavasti pesäpallokokemusta valmennuksesta, pelinjohdosta sekä juniori- ja seuratyöstä”

0

Viinijärven Urheilijat ry on palkannut junioripäällikökseen juvalaisen Tuukka Martikaisen.

– Saimme Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön tuen junioripäällikön palkkaamiseksi ja olemme etsineet sopivaa henkilöä kesästä asti, kertoo seuran varapuheenjohtaja Timo Palander.

– Syyskuun loppuun päättyneen hakuajan tuloksena saimme monta hyvää hakemusta jopa ympäri Suomen. Valinnassa painotimme valmentajakoulutusta ja lajituntemusta, paikallisen toimintaympäristön tuntemisen lisäksi.

Viinijärven Urheilijoiden junioripäälliköksi valitulla Juva Pesiksestäkin tutulla Tuukka Martikaisella on mittavasti pesäpallokokemusta valmennuksesta, pelinjohdosta, juniori- ja seuratyöstä muun muassa Juvalla, Savonlinnassa ja Joensuussa.

Martikainen aloittaa työssään junioripäällikkönä 1.11.2019. Aluksi hän työskentelee Juvalta käsin, ja joulukuun alusta paikan päältä Liperissä.

Palander kertoo, että Martikaisen työnkuvaan kuuluu junioritoiminnan kehittäminen juniorityön laatua kehittämällä ja uusia harrastajia rekrytoimalla. Erillinen työryhmä on tehnyt junioripäällikölle työnkuvan, jossa on määritelty seuran näkökulmasta tärkeimmät tehtävät. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja osapäiväinen.

Viinijärven Urheilijat on liperiläinen urheiluseura, joka on jo kauan keskittynyt naisten pesäpalloon. 2016 seura luopui Superpesispaikastaan ja keskittyy nyt juniorityöhön ja sen laadun parantamiseen.