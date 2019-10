Ilmaiset läppärit lukiolaisille – lisäksi uusille opiskelijoille järjestetään ilmaiset koulumatkat

0

Juvan kasvatus- ja opetuslautakunta linjasi maanantaina järjestetyssä kokouksessaan, että syksyllä 2020 Juvalla lukion aloittavat oppilaat saavat ilmaiset koulumatkat ja kannettavat tietokoneet.

1.8.2020 alkaen Juvan lukion aloittaville opiskelijoille järjestetään koulukuljetus yhdistellen peruskoululaisten koulukyyteihin. Koulumatkat ovat ilmaiset viittä kilometriä kauempana asuville lukiolaisille kunnan sisäisin kuljetuksin ja naapurikunnista julkisin bussivuoroin.

Koulukuljetusoikeus koskee peruskoulun kanssa yhteisiä aikatauluja ja kuljetusmuotoja. Erillistä koulukuljetusta lukion opiskelijoille ei järjestetä. Koulumatka voi sisältää omavastuumatkaosuuden, eikä lukion opiskelijoita varten järjestetä erillisiä liityntäkuljetuksia.

Vuoden 2020 talousarvioon sekä vuosien 2021 ja 2022 taloussuunnitelmiin on esitetty määräraha lukion opiskelijoiden kuljetukseen. Vuoden 2020 talousarviossa

1. vuosikurssin opiskelijoiden kuljetukseen varataan 9 675 euroa, vuoden 2021 taloussuunnitelmassa 1.-2. vuosikurssien opiskelijoiden kuljetukseen 19 350 euroa ja vuoden 2022 taloussuunnitelmassa koko lukion opiskelijoiden kuljetukseen 29 025 euroa.

Kannettavien tietokoneiden ostopäätöstä perustellaan kokouksen pöytäkirjassa monelta eri kantilta. Lukion opiskelija tarvitsee kannettavaa tietokonetta päivittäisessä opiskelussa koulussa ja kotona. Lukion oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, kurssikirjoja, internetin aineistoja ja sosiaalisen median palveluja tiedonhankintaan ja työskentelyyn.

Kotitehtävissä ja itsenäisessä opiskelussa hyödynnetään tietotekniikkaa, ja lukion kurssikokeista iso osa on sähköisiä.

Aivan ehdoitta tietokonetta ei opiskelijalle luovuteta. Mikäli opiskelija keskeyttää lukion 1. tai 2. vuosikurssin aikana, on kannettava tietokone palautettava.

Vuoden 2020 talousarvioon sekä vuosien 2021 ja 2022 taloussuunnitelmiin esitetty määräraha kannettavien tietokoneiden hankintaan on 7 750 euroa per vuosi.

Lisäksi lautakunta muutti kokouksessaan perusopetuksen tuntijakoa A1-kielen osalta. 1.1.2020 alkaen englantia aletaan opettamaan jo ensimmäiseltä luokalta alkaen. Muutos perustuu Valtioneuvoston asetuksen muutokseen.

Juvan yläkoulun ja lukion rehtori Kari Leskinen on tyytyväinen, että erityisesti lukion aktiiviseen markkinointiin panostetaan nyt aiempaa enemmän.

Hän uskoo kasvatus- ja opetuslautakunnan tuoreen esityksen ilmaisista koulumatkoista ja kannettavista tietokoneista uusien tilojen lisäksi tuovan nykyistä enemmän opiskelijoita Juvalle.

Lisäksi tammikuussa 2021 käyttöön otettavat uudet tilat Martti Talvela –kampuksella tulevat Leskisen mukaan tarjoamaan erinomaiset puitteet laadukkaalle opetukselle ja oppimiselle.

– Juvalla panostetaan koulutukseen nyt vahvasti. Lukiolle ja yhtenäiskoululle valmistuvat uudet tilat mahdollistavat opetuksen ja oppimisen terveellisissä, turvallisissa ja nykyaikaisissa tiloissa.

