Essoten alueen kunnat haluavat Etelä-Savon maakunnan – Juvan Elisa Hänninen johti Essoten ensimmäisen kuntakokouksen

Sote-kuntayhtymä Essoten alueen kunnat haluavat yksimielisesti edellisen maakuntavalmistelun pohjalta rakennettavan Etelä-Savon maakunnan. Kunnat pohtivat Essoten johdon kutsusta maakunnan tilannetta yhteisessä kokouksessa torstaina Mikkelin keskussairaalalla.

Essoten historian ensimmäisen kuntakokouksen puheenjohtajana toimi Juvan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen (kesk.).

Tilaisuudessa käytiin läpi Essoten kuntayhtymän johtaja Risto Kortelaisen esitys lausunnoksi maakuntavalmistelusta Etelä-Savossa. Kuntakokous hyväksyi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle annettavan lausunnon, jonka virallisesti lähettää ministeriölle Essoten hallitus 7. marraskuuta.

– Selkeä ja yksimielinen Essoten alueen kuntien ja kuntayhtymän hallituksen kanta on, että Etelä-Savo on yksi 18 maakunnasta. Edellisen maakuntauudistuksen pohjalta kannattaa edetä – muuten voi tulla arvaamattomia kerrannaisvaikutuksia valtakunnan tasolle saakka. Maakuntaan tulee kaksi keskussairaalaa ja kolme sote-keskusta: Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki, tiivistää seudun tahtotilan Essoten hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen (kesk.).

Talent Vectia Oy:n konsultti Jarmo Korhonen loi kokouksen alussa katsauksen maakunnan ja laajemmin maakunta- ja sote-uudistuksen tilanteeseen. Korhosen analyysin mukaan mahdollisessa hajoamisprosessissa koko maakunnan alue menettäisi valtavasti.

Lyhyessä keskustelussa ilmaistiin tuki Kortelaisen lausuntoluonnokselle. Korhosen pohdinnat todettiin osuviksi.

– Aiempi maakuntavalmistelu on tehty hyvässä yhteistyössä. Meillä on vahvat perusteet uskoa tulevankin valmistelun sujuvaan etenemiseen. Toivomme sosiaali- ja terveysministeriön palauttavan valmistelun pikaisesti takaisin entisille raiteilleen. Isot valmistelurahat tulevat pian jakoon ja niiden hakua pitää alkaa valmistella hyvissä ajoin, huomautti Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen.

Muodollisesti lausunto koskee kahta asetusluonnosta: STM:n luonnosta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020 – 2023 ja valtiovarainministeriön luonnosta valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista.

Lausunnossa on kaksi pääkohtaa, joista ensimmäinen tähdentää maakuntavalmistelun tekemistä voimassaolevan maakuntajaon mukaisesti. Mukana tulee olla Etelä-Savon ja Itä-Savon sote-kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit sekä sote-peruspalvelunsa itse järjestävät kunnat.

Lausunnossa muistutetaan, että edellisen hallituksen aikana tehdyssä toimeenpanevassa sote-valmistelussa saavutettiin valmius aloittaa koko maakunnan kattavan itsehallinnollisen sote- ja pelastusorganisaation toiminta näiden palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa.

Edelleen sote-maakuntajako ja hallinnollinen maakuntajako ovat yhteneväiset eikä niitä voida tarkastella erillään, vaan ne vaativat keskeisten alueellisten jakojen kokonaistarkastelua. Mahdolliset muutokset on tehtävä niiden edellyttämällä päätöksentekotasolla.

Lausunnon mukaan maakunnan kahden sairaanhoitopiirin pohjalle perustetut sote-kuntayhtymät toiminnallaan tarjoavat vahvan perusteen sille, että Etelä-Savon maakunta on yksi hallitusohjelmassa tarkoitetusta 18 maakunnasta, jotka järjestävät itsehallinnollisesti sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalvelunsa. Maan hallituksen tavoite ja panostus moniammatillisten sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämiseksi tukee sote-integraation kehitystä maakunnassa.

Toisessa lausunnon pääkohdassa tähdennetään, että sote-uudistuksen valmistelu Etelä-Savon maakunnassa vahvistaa osaltaan Kuopion yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueen eheyttä erityispalveluissa. Maan itäisen osan kehityksen kannalta on erittäin tärkeää, että KYS-erityisvastuualue on yksi viidestä erityisvastuualueesta hallitusohjelman mukaisesti.

Lausunto painottaa myös, että Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien yhteistoiminta-alueella voidaan asteittain siirtyä aiempaa vahvempaan yhteiseen toimintaan erityispalveluissa, joista laajin on erikoissairaanhoito. Vaalijalan kuntayhtymän palvelut liittyvät myös osaksi KYS-erityisvastuualueen erityispalvelujen valmistelua niin, että valmisteluvastuu on Etelä-Savon maakunnalla. Yhteistoiminta-alueen erityispalvelujen kokonaistarkastelu ja kehittäminen on syytä aloittaa ensitilassa.

Yhteistoiminta-alueen eheydellä on suuri merkitys Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisesti ja terveystieteellisesti painottuneen koulutuksen ja tutkimuksen kehitykselle, samoin kuin alueen ammattikorkeakouluille ja ammatillisen koulutukselle.

Lausunnossa tähdennetään, että vastaavasti ratkaisut, jotka heikentävät Etelä-Savon maakunnan eheyttä ja edellytyksiä toimia itsehallinnollisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä, voivat johtaa alueen hajoamiseen niin, että myös tapahtuu erityisvastuualuemuutoksia. Nämä puolestaan heikentävät KYS-erityisvastuualueen eheyttä ja toimintaedellytyksiä.

Päätös lausunnosta saatetaan tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle, valtiovarainministeriölle, sisäministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle, KYS-erityisvastuualueen sote-kuntayhtymille ja sairaanhoitopiireille, Etelä-Savon maakunnan ja Pohjois-Savon maakunnan kunnille sekä Jyväskylän kaupungille ja Joensuun kaupungille sekä ja puolueiden edustakuntaryhmille.