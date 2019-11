Tupa täynnä ortopedin luennolla – 120 ihmistä saapui kuuntelemaan Esko Kaartisen ajankohtaisia neuvoja ja suosituksia

0

Juvan seurakuntatalon sali pullisteli väkeä viime viikon torstaina, kun ortopedi Esko Kaartinen luennoi ikääntymisestä ja hyvinvoinnista. Juvan vanhusneuvoston järjestämään tapahtumaan saapui yhteensä 120 ihmistä.

Kaartinen muistutti, että ikääntyminen alkaa syntymästä, mutta ihmiselimistön rappeutumisen osalta vasta 20-30 vuoden jälkeen.

– Terveyden tulevaa perustaa ikääntymisvauhtia ja rapautumisprosesseja ajatellen rakennetaan erittäin tärkeiltä osin kuitenkin jo alle 20 vuotiaana. Ikääntyminen sellaisenaan heikentää terveyttä. 75-vuotiaista noin 10 prosenttia on kliinisesti terveitä, ja 80-vuotiailla on keskimäärin 2,5 kroonista sairautta, hän muistutti.

Kaartisen mukaan monesta sairaudesta seuraa monta oiretta, monta lääkäriä ja monta lääkettä.

– Vanhenemisen ensimmäisiä merkkejä todetaan jo 30-40 vuoden iässä, muun muassa lihasten suorituskyky on parhaimmillaan 20-30 vuoden iässä, ja 50 vuotiaana katoaa lihasmassa prosentin vuodessa ja 65 vuodesta eteenpäin 2 prosenttia. Jalkojen lihaksista katoaa voima ensimmäisenä.

Ihmisen hyvinvointi koostuu monista tekijöistä. Hyvinvoivilla ihmisillä on perusasioiden jälkeen voimia ja mahdollisuuksia myös virkistäytymiseen, lepoon, läheisten kanssa olemiseen ja itsensä toteuttamiseen. Esko Kaartinen muistutti, että toimintakyky ja itsenäinen selviytyminen nousevat hyvinvointia kehystäviksi keskeisiksi tekijöiksi.

– Terveellisten elintapojen noudattaminen pienentää riskiä ja suurentaa terveen vanhenemisen todennäköisyyttä. Yksittäiset muutokset ovat pieniä, mutta yhdessä ne ovat suuria.

Esko Kaartinen totesi, että valtakunnallisesti on määritelty yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan. Hänen mielestään yhteiskunnan ja sen organisaatioiden sekä päätöksentekijöiden on kannustettava, tuettava ja ohjattava yksilöitä ja yhteisöjä liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämiseksi on valittu neljä linjausta. Ne ovat arjen istumisen vähentäminen, liikunnan lisääminen, liikunnan nostaminen osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Liikuntaa on hyvä harrastaa ainakin 1/2 tuntia päivässä, mutta hyötyä saa vähäisemmistä määristäkin. Tutkimusten mukaan sydäntaudit, diabetes, syövät ja niistä johtuvat kuolemat vähenisivät huomattavasti, jos liikunnallisesti passiiviset lisäisivät liikuntaa edes 15 minuutilla päivässä.