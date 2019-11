Juvan kulttuuri ry järjestää gaalan – Kulttuurigaalassa jaetaan toiminta-avustukset ja koulujen kulttuuristipendit

0

Juvan kulttuuri ry:n vuosikokouksen hyväksymään ensi vuoden toimintasuunnitelmaan sisältyy uutena avauksena Kulttuurigaala.

Gaala järjestetään keväällä 2020. Silloin jaetaan muun muuassa Juvan kulttuuri ry:n myöntämät toiminta-avustukset ja Juvan koulujen kulttuuristipendit.

Tapahtumassa varataan puheenvuoro paikalliselle kulttuurivaikuttajalle teemalla ”kulttuurielämykset elämän suolana”.

Vuosikokouksessaan yhdistys varautui avustamaan 20 000 euron määrällä erilaisia kulttuuritapahtumia tai –tekoja. Niitä koskeva hakuilmoitus on julkaistu toisaalla tässä lehdessä.

Hakemusten toivotaan kattavan erilaisia kulttuurihankkeita laaja-alaisesti perinteisten kohteiden lisäksi.

Juvan koulujen kulttuuristipendejä myönnetään kolme kappaletta: yksi alakoulun oppilaalle, yksi yläasteen oppilaalle ja yksi lukion oppilaalle seuraavasti: alaluokkien oppilaalle stipendi on 100 euroa, yläluokkien oppilaalle stipendi on 150 euroa ja lukion oppilaalle 200 euroa.

Yhdistyksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa on huomioitu myös seuraavat tapahtumat: Lasten konsertti elokuussa, Gottlund-runokilpailun tukeminen, Pyhä Jysäys tapahtuman tukeminen sekä jäsenille kohdistettu kesätapahtuma.

Jäsenhankinnan aktivoiminen on edelleen ajankohtaista. Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt 185.

Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi ottamalla yhteyden joko nettisivujen kautta tai olemalla yhteydessä hallituksen jäseniin. Yhdistyksen jäsenenä voi vaikuttaa osallistumalla vuosikokouksiin ja näin olla mukana yhdistyksen toiminnan linjaamisessa sekä henkilövalinnoissa.

Vuosikokouksessa hallituksen erovuoroiset jäsenet Hannu Summanen ja Kari Pitkälä valittiin jatkamaan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Juvan kulttuuri ry:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Pertti Pesonen, varapuheenjohtajana Esko Vuokko sekä jäseninä Heikki Laukkanen, Kari Pitkälä, Reino Roikonen ja Hannu Summanen.