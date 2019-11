K-ryhmän myynti plussalla – K-ryhmän vähittäismyynti oli Itä-Suomen alueella tammi-syyskuussa yhteensä 807,5 euroa

0

K-ryhmän vähittäismyynti oli Itä-Suomen alueella tammi-syyskuussa yhteensä 807,5 miljoonaa euroa ja se kehittyi 3 prosenttia. Päivittäistavarakaupan myynti oli 544,6 miljoonaa euroa ja se oli plussalla 1,1 prosenttia.

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kävi 240,4 miljoonalla eurolla. Autokaupan myynti oli 22,5 miljoonaa euroa.

K-ryhmän Itä-Suomen alueeseen kuuluvat maakunnat Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala.

Etelä-Savossa K-ryhmän kokonaismyynti oli 158,8 miljoonaa euroa.

Päivittäistavarakaupassa myynti oli 112,2 miljoonaa euroa ja se oli viime vuoden tasolla. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa oli 46,6 miljoonaa euroa.

Pohjois-Savon kokonaismyynti oli 299,3 miljoonaa euroa ja se kehittyi 3,1 prosenttia. Päivittäistavarakaupan myynti oli 189,6 miljoonaa euroa ja siinä oli pientä kasvua.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli 102,9 miljoonaa euroa ja se kehittyi 1,5 prosenttia.

– Päivittäistavarakaupan sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupan lisäksi maakunnassa tehdään nyt myös vähittäisautokauppaa. Riistavedellä on menossa K-Market Riistaherkun uudistus, joka valmistuu marraskuun puolessa välissä, kertoo aluejohtaja Jari Kuosmanen.

K-ryhmällä on latausasemia jo yli 65 kaupan yhteydessä eri puolilla Suomea. Valtakunnallisen latausverkoston rakentaminen jatkuu edelleen, ja tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä K-Lataus-verkostossa on jo lähes 400 latauspistettä yli 70 K-kaupan yhteydessä. www.k-lataus.fi

– Itä-Suomen alueella on kahdeksan K-Lataus-asemaa, kaksi Kuopiossa, yksi Leppävirralla, yksi Joensuussa, yksi Imatralla ja kolme Lappeenrannassa.

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka myynti on 13 miljardia euroa. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja työllistää 43 000 henkeä.