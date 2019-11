Esedulla jatkuvassa haussa paikkoja yli 30 eri ammattiin – seuraavat sisäänotot koulutuksiin ovat tammikuussa

0

Etelä-Savon ammattiopisto Esedulla on käynnissä jatkuva haku, seuraavat sisäänotot koulutuksiin ovat tammikuussa 2020.

Jatkuvassa haussa on tarjolla koulutusta yli 30 ammattiin Mikkelissä ja Pieksämäellä. Koulutustarjontaa on sekä ensimmäistä ammattiaan hakeville, alanvaihtajille että ammattilaisille, jotka haluavat syventää oman alansa osaamista.

Haussa on yli kymmenen ammatillista perustutkintoa sekä useita eri ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Ammatilliset perustutkinnot sopivat alasta kiinnostuneille tai alalla vasta jonkin aikaa toimineille. Haussa on muun muassa ravintola- ja catering-alan perustutkinto (tarjoilija, kokki) sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja ja kiinteistönhoitaja). Työvoimatarve on näillä aloilla suuri.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla voi täydentää omaa osaamistaan. Tarjolla on koulutusta mm. kasvatus- ja ohjausalan, turvallisuusalan ja kuljetusalan ammattitutkintoihin sekä erityisruokavaliopalvelujen ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoihin.

Johtamisen ja esimiestyön osaamista voi syventää lähiesimiestyön ammattitutkinnolla tai johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnolla.

Tutkintokoulutuksen lisäksi Esedulla on koulutustarjonnassaan myös tutkinnon osia sekä osaamisalaopintoja. Sosiaali- ja terveysalalla osaamisalaopinnoissa on tarjolla muun muassa lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, jossa opinnot on mahdollista suorittaa myös verkon kautta.

Muita osaamisaloja sosiaali- ja terveysalalla on esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyö sekä vammaistyö.

Esedun HakuPISTE auttaa tarvittaessa hakeutumiseen ja opintojen rahoitukseen liittyvissä asioissa. Hakeutuminen koulutuksiin tapahtuu Esedun www-sivujen kautta, josta löytyy myös lisätietoja koulutuksista sekä kaikki tulevat aloitusajankohdat koulutuskohtaisesti.