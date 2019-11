Viidennet voimanoston MM-kisat – aikaisemmin Ano ja Minna Turtiainen ovat järjestäneet voimanoston MM-kilpailut neljä kertaa

0

Juvalaisen kansanedustaja Ano Turtiaisen (ps.) perheyritys järjestää voimanoston maailmanmestaruuskilpailut Lahden messukeskuksessa 7-10. marraskuuta.

Ano Turtiainen ja hänen vaimonsa Minna Turtiainen hakivat kaksi vuotta sitten vuoden 2019 voimanoston MM-kilpailuja WPC (World Powerlifting Congress) voimanostoliitolta järjestettäväkseen.

WPC-voimanostoliitto myönsi kilpailut Turtiaisille sen jäsenmaiden äänestyksen perusteella.

Aikaisemmin Turtiaiset ovat järjestäneet kyseiset maailmanmestaruuskilpailut yrityksellään neljä kertaa. Ensimmäiset Turtiaisten kilpailut pidettiin 2002 Helsingissä, joista saatu hyvä kansainvälinen palaute poiki heille jälleen kisat Helsinkiin 2005 ja Mikkeliin 2010.

WPC-jäsenmaat äänestivät 2014 MM -kilpailut USA:han, ja Turtiaisia kysyttiin järjestämään kyseiset kilpailut Suomi-tyyliin rapakon taakse.

– Ei tarvinnut kahta kertaa miettiä, kun kysyttiin. Kävimme 2013 perustamassa yrityksen Floridaan 2014 MM-kilpailua varten, ja tapahtuma pidettiin 2014 marraskuussa West Palm Beachin Event hallissa Floridassa. Kilpailijoita oli reilut 800 yli kolmestakymmenestä maasta, Turtiainen kertoo.

Tällä viikolla Lahden messukeskuksessa järjestettävissä kilpailuissa on yli 550 kilpailijaa 27 eri maasta. Suurimmat joukkueet Suomen lisäksi tulevat Englannista, Ranskasta, Venäjältä ja USA:sta. Kaukaisimmat joukkueet tulevat Australiasta, Intiasta ja Mongoliasta.

– Harmiksemme Iranin kilpailijat eivät saaneet viisumeita ja jäivät sen vuoksi tulematta kilpailuumme. He ovat osallistuneet kaikkiin muihin aikaisemmin järjestämiimme kilpailuihin, mutta nyt he eivät jostain syystä saaneet lupaa matkustaa Suomeen.

Tapahtumassa on avointen kilpailuluokkien lisäksi teini-, juniori- ja masterluokat naisille sekä miehille. Tapahtuman vanhimmalla kilpailijalla on ikää 82 vuotta ja nuorimmalla 12 vuotta.

– Innolla odotan Mikkelin Ilkka Lukkarisen ja nykyään Englannissa asuvan Kalle Ylitalon kaksintaistelua penkkipunnerruksessa alle 140 kilon painoluokassa, molemmat ovat yli 400 punnerruskunnossa, Turtiainen toteaa.

– Oskari Lehtisen suoritukset voimanoston varusteluokassa kiinnostavat myös. Lisäksi Viron Asko Karulta tullaan melko varmasti näkemään yli 400 kilon maastanosto.

Kilpailut käydään torstaista sunnuntaihin kahdella kilpailulavalla, alkaen kello 9 joka aamu. Torstaina ja lauantaina kilpailut päättyvät iltakymmeneltä ja perjantaina sekä sunnuntaina kello 17. Yleisöllä on kilpailuun maksuton sisäänpääsy.