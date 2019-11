10 kohtaa lukutaidosta, osa 5: Tulevaisuudessahan on pelkkiä tietokoneita!

0

Tablettien käyttötaito ja niillä pelaaminen eivät riitä kouluvalmiuksiksi. Oppimiseen tarvitaan paljon erilaisia taitoja. Kyky keskittyä kuuntelemaan on yksi tärkeimmistä oppimisen edellytyksistä. Porukassa ei selviä ilman toisen huomioonottamista, empatiaa ja kykyä samastua toisen tunteisiin.

Kotona lukeminen vaikuttaa lapsen menestykseen enemmän kuin vanhempien tausta. Ääneen lukeminen lapselle vahvistaa koko perheen sisäisiä suhteita. Lapset, joille luetaan päivittäin, viihtyvät koulussa ja pärjäävät porukoissa.

Vain puolet lapsista, joille luetaan kotona harvoin, käyvät mielellään koulua ja tulevat hyvin toimeen kavereiden kanssa.

Lukeminen rauhoittaa. Lukeminen opettaa keskittymään. Tarinaa kuunnellessa oma mielikuvitus virittyy ja sisäinen maailma kehittyy. Kirjan henkilöihin samastuminen opettaa asettumaan toisen asemaan.

Peli koukuttaa. Ihminen on riippuvuuteen taipuva eläin. Koukkuun voi jäädä kuin mato sätkimään. Näkemättä muuta maailmaa, ihmisiä, elämää.

Pelaamisen kiivastempoiselle mielihyvälle tarvitaan vastapainoksi lukemisen hitaammin avautuvia taitoja. Niiden perustalla on mahdollista rakentaa oma tulevaisuus. Informaatiotekniikka antaa käyttäjälleen niin monipuoliset menestyksen mahdollisuudet kuin hänen lukutaitonsa antaa myöten.

Tarkista faktat: Lukukeskus julkaisee vuosittain 10 faktaa lukutaidosta. Kirjoituksessa on käytetty julkaisua vuodelta 2017.

Päivi Lehmusvuori

Kirjoittaja on Juvan kirjastonjohtaja, joka kirjoittaa Juvan Lehdelle 10-osaisen sarjan lukemisesta.