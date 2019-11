Puhallinorkesteriyhdistys pitää juhlakonsertin – Rantasalmen konsertin yhteydessä julkaistaan myös orkesterin juhlalevy

0

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys on toiminut aktiivisesti lasten, nuorten ja aikuisten musiikkiharrastuksen hyväksi vuodesta 1979 lähtien.

Puhallinorkesteri järjestää juhlavuoden kunniaksi 40-vuotisjuhlakonsertin sunnuntaina 10. marraskuuta kello 14 Rantasalmen keskuskoululla.

Konsertissa esiintyvät yhdistyksen eri orkesterit ja lavalle nousee yli sata soittajaa solisteineen.

Konsertin kapellimestareina toimivat Marja Ikonen ja Janne Ikonen.

Konsertissa esiintyvät A-, B- ja C-orkesterit sekä Aikuisten Puhallinorkesteri ja tänä syksynä toimintansa aloittanut Aikuisten Alkeispuhallinorkesteri.

Konsertissa kuullaan muun muassa ainutlaatuinen kantaesitys Seppo ”Paroni” Paakkunaisen puhallinorkesterille tekemästä Saunasalmi-sarjasta. Musiikki on alun perin sävelletty Rantasalmella vuosina 1987–1989 esitettyyn suosittuun Saunasalmen sotahäät -näytelmään.

Alkuperäisen käsinkirjoitetun partituurin on uudelleen nuotintanut säveltäjä Janne Ikonen.

Lisäksi juhlakonsertissa on luvassa monipuolista puhallinorkesterimusiikkia klassisesta viihteelliseen ja elokuvamusiikista joululauluihin.

Konsertin juontaa Susanna Nuutinen.

Juhlakonsertin yhteydessä julkaistaan myös puhallinorkesterin juhlalevy Juhlien juhla. Levy sisältää joululauluja täysin uusin puhallinorkesterisovituksin.

Levyllä kuullaan niin kotimaisia kuin ulkomaalaisiakin kappaleita ja sovituksia ovat tehneet useat kotimaiset musiikintekijät. Konsertissa on esillä myös puhallinorkesterin juhlanäyttely ja yleisö voi myös tutustua viime huhtikuussa julkaistuun puhallinorkesteriyhdistyksen historiikkiin. Juhlalevyn julkistaminen ja juhlavastaanotto alkavat keskuskoululla kello 12.30.

Rantasalmen puhallinorkesteriyhdistys perustettiin 40 vuotta sitten tukemaan rantasalmelaista puhallinorkesteriharrastusta. Toiminnan laittoivat käyntiin musiikinopettaja ja kapellimestari Risto Nyyssönen sekä silloinen Rantasalmen kansalaisopiston rehtori Sakari Niemi.

Soittajamäärät kasvoivat tasaisesti, ja vuonna 1998 jäseniä oli jo pitkälti toistasataa. 2000-luvun alussa soittajisto kuitenkin tilapäisesti väheni.

Vuonna 2003 vetovastuu siirtyi nykyiselle kapellimestarille Marja Ikoselle ja silloinen vain muutaman kymmenen hengen harrastajaporukka on jälleen kasvanut yli 100 soittajaksi.