Kunniakierros oli isänpäivän elokuva – dokumentti esitettiin televisiossa 10. marraskuuta, ja Juvan Lehden verkosta löydät myös linkin Yle Areenaan!

Juvalaisen pesäpallon noususta, uhosta ja tuhosta kertova Kunniakierros-elokuva saa ensiesityksen tv:ssä isänpäivänä 10. marraskuuta. Ylen TV2 esittää Kunniakierroksen kello 16.20.

Kunniakierros nähdään isänpäivänä myös valkokankaalta, kun se saa Helsingin ensi-iltansa Kettupäivät–elokuvafestivaalilla.

Lotta-Kaisa Riistakosken ohjaama ja käsikirjoittama 38-minuuttinen dokumenttielokuva kertoo juvalaisen pesisyhteisön tarinan pelinjohtaja Hannu Mannisen perheen kautta.

– Olen todella iloinen ja kiitollinen, että Kunniakierroksen esitykset ovat juuri isänpäivänä, sillä elokuvan keskiössä ovat perhesuhteet, Riistakoski sanoo.

Juvalaisen pesäpallon nousu alkoi 1980-luvulla, ja vuonna 1995 Juvan Pallo teki historiaa nousemalla pääsarjatasolle.

Hurmos valtasi koko kylän, kunnes kaikki romahti sopupelin myötä. Tapahtumien jäljet näkyvät edelleen Juvalla, vaikka sopupelijupakasta on jo yli 20 vuotta.

Elokuva on samalla ajankuva laman jälkeisestä Suomesta, jossa talkootyö jää bisneksen varjoon.

Elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Lotta-Kaisa Riistakoski on juvalaislähtöinen pesisfani, joka asui Juvalla pesishurmoksen ollessa kovimmillaan.

– Tein tämän elokuvan, koska halusin ymmärtää, mitä aikoinaan tapahtui ja miksi. Toiveeni on, että elokuva puhdistaa ilmapiiriä niin Juvan kuin pesäpallon ympäriltä.

Elokuvafestivaali Kettupäivät järjestetään Helsingissä 8.-10.11.2019. Kunniakierroksen esitys nähdään elokuvateatteri Orionissa (Eerikinkatu 15) sunnuntaina 10.11. kello 12. Alkukuvana nähdään 9-minuuttinen ”Pesäpallo – Suomen kansallispeli” – lyhytelokuva vuodelta 1952. Isänpäivän kunniaksi festivaali tarjoaa näytökseen ilmaisen sisäänpääsyn.

Tv-esityksen uusinnat elokuvasta nähdään 11.11. ja 16.11. Elokuva on nähtävissä myös Yle Areenassa 10.11. alkaen.

Elokuvaa on aiemmin esitetty valkokankailla Juvalla, Savonlinnassa ja Tampereella.

Elokuvan on tuottanut Markku Tuurna Filmimaa Oy:lle. Elokuvan on kuvannut Jarkko T. Laine, leikannut Tuuli Kuittinen ja äänisuunnitellut Pinja Mustajoki.

Elokuvassa nähdään myös paikallisten kuvaajien kuvaamaa arkistomateriaalia.

Tässä linkki Yle Areenaan:

https://areena.yle.fi/1-50206653