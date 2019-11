Mervi Simoskasta ESLin uusi puheenjohtaja – ”ESLi on merkittävä maakunnan hyvinvoinnin kehittäjä ja lisääjä”

0

Etelä–Savon Liikunta ry:n ESLin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin tiistaina pidetyssä syyskokouksessa Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska. Simoskan valinta oli yksimielinen.

Esityksen valintatyöryhmälle teki Juvan Urheilijat ry. Simoska arvostaa ESLi:ä nykyaikaisena maakunnallisena toimijana.

– ESLi on merkittävä maakunnan hyvinvoinnin kehittäjä ja lisääjä. Yhteistyö ESLi:n kanssa on minulle tuttua pitkältä ajalta.

– On hienoa päästä kehittämään ESLi:ä yhteistyössä sen jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jatkossa etenkin hyvinvoinnin edistäminen laaja-alaisesti on tärkeää, toteaa Simoska.

Uuden puheenjohtajan valinta tuli ajankohtaiseksi, kun edellinen puheenjohtaja Mari Makkonen valittiin ESLi:n aluejohtajaksi.

– Strategiatyö on käynnistymässä. Simoskan kiinnostus eritysryhmien liikuntaan näkyy myös strategiassa, iloitsee Makkonen.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Jorma Laasonen Pieksämäeltä. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Sari Tompuri Mäntyharjusta ja Juhani Sihvonen Mikkelistä.

Hallituksessa jatkuvat Juhani Mustonen (Juva), Jarmo Hirvonen (Savonlinna), Hannu Tiusanen (Kangasniemi), Juha Kauppinen (Savonlinna) ja Arto Seppälä (Mikkeli), joka jatkaa toisena varapuheenjohtajana.