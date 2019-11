Vihosen keskustamyymälä loppuu – kodinkone- ja kodintarvikemyymälä suljetaan, tyhjennysmyynti alkaa torstaina

0

Juvan kirkonkylässä yli 50 vuotta toiminut Vihosen Juvan Rauta ja Maatalous Oy:n myymälä sulkee ovensa vuoden loppuun mennessä.

Vihosen rauta- ja maatalouskauppa on jo aiemmin siirtynyt Vehmaaseen.

Kauppias Petri Vihonen sanoo, että kodinkonekauppa on jo pitemmän aikaan ollut hiljaista. Nettikaupasta on tullut kivijalkakaupan vahva kilpailija eikä kirkonkylän myymälään ole riittänyt asiakkaita.

– Sen takia kodinkoneitten ja muiden kodintarvikkeiden myynti loppuu kokonaan ja kirkonkylän myymälä suljetaan. Uusia taloja tai koteja Juvalle rakennetaan vähän eikä kodintarvikkeilla ole ollut, Vihonen sanoo.

Hän pitää huolestuttavana, että kirkonkylä Juvalla tyhjenee. Vehmaan alueesta on Vihosen mukaan kehittymässä uusi keskusta. Vihonen ei kuitenkaan siirrä kodinkonekauppaa Vehmaaseen, vaan lopettaa niiden myynnin Juvalla.

Vihosen rauta- ja maatalouskauppa on toiminut kirkonkylässä 54 vuotta. Nykyinen tyhjenevä myymälärakennus on valmistunut 1976.

Keskustan liiketiloissa on 1 200 neliötä. Tilat ovat joko myytävänä tai vuokrattavana, mutta Petri Vihosen mukaan tilojen vuokraajia tai ostajia ei ole ollut.