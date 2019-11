Viitostien rakentaminen etenee hyvää vauhtia kohti Juvaa – ensimmäinen vaihe Mikkelistä Nuutilanmäelle on 70-prosenttisesti valmis

0

Valtatie 5 Mikkeli–Juva -hankkeen toista vaihetta Nuutilanmäeltä Juvalle päästiin toteuttamaan syyskuussa 2019.

Osuutta urakoi Kreate Oy. Työt on aloitettu Nuutilanmäen ja Kilpolan eritasoliittymien välisellä osuudella. Valtatien viereen rakennetaan rinnakkaistie, joka toimii rakentamisaikaisena kiertotienä. Kiertotie jää pysyväksi rinnakkaistieksi, kun valtatien korjaus valmistuu.

Tiehankkeen ensimmäinen vaihe Mikkelistä Nuutilanmäelle on 70-prosenttisesti valmis. Kaikista 25 rakennettavasta uudesta sillasta 19 on pääosin valmiita. Hankkeen massivinen massansiirtourakka on lähes valmis.

Tähän mennessä massoja on siirrelty yhteensä yli 3 000 000 kuutiota. Talven aikana työmaalla jatketaan muun muassa kiviaineksen murskaustöitä, louhintoja ja putkitustöitä. Työt painottuvat hankkeen Mikkelin päähän. Osuutta urakoi Destia Oy.

Viitostien Mikkeli–Nuutilanmäki -osuudella on otettu käyttöön kaksi pisaran mallista kiertoliittymää rakenteilla olevan Viitostien molemmin puolin, kantatiellä 72, Visulahden rakenteilla olevassa eritasoliittymässä.

Pisaraliittymät ovat uudenlaisia kiertoliittymiä ja niitä on käytössä useissa eritasoliittymissä eri puolilla Suomea. Pisaraliittymää voidaankin kutsua kehittyneeksi kiertoliittymäksi, sillä tavanomaisen kiertoliittymän etujen lisäksi se estää väärään suuntaan ajamisen rampilla.

Liittymistä on kertynyt käyttö- ja talvihoitokokemusta jo yli viiden vuoden ajan. Luonnollisesti pisarakiertoliittymät vaativat talvihoidolta erityistä huomiota.

Visulahden uuden eritasoliittymän alue on nyt normaalista poikkeavassa, rakennustyön aikaisessa käytössä, kun kantatien 72 liikenne nykyiselle valtatie 5:lle kulkee sen läpi. Tilanne muuttuu, kun uusi valtatie 5 avataan liikenteelle syksyllä 2020.

Tulevat työt marras–joulukuussa:

– Liikenne kiertotielle Nuutilanmäki-Kilpola välillä

– Louhinta- ja murskaustyöt Vihotunpuron kallioalueella

– Louhinta- ja murskaustyöt Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä