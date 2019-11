Valon lapset laulavat Juvalla Jippii-musaa – mikkeliläinen lapsikuoro esiintyy Juvan helluntaiseurakunnan temppelillä

0

Mikkeliläinen lapsikuoro Valon Lapset laulaa Juvan helluntaiseurakunnan temppelillä syyskauden lastenjuhlassa sunnuntaina 17.11.kello 11.

– Meitä on tällä hetkellä parisenkymmentä mukana kuorossa. Mikkelissäkin olemme laulaneet jo yhdeksän ja puoli vuotta, mutta Jippii-musiikin juuret juontavat viime vuosituhannen loppuun, kertoo vetäjä Maarit Istolainen.

Kaikki alkoi hyvin pienestä eli kolmen laulajan ryhmästä. Silloin ei voitu uneksiakaan, että monille eri paikkakunniille syntyisi Jippii-kuoroja lapsille ja varkki-ikäisille. Idea sai kuitenkin siivet, ja nyt niitä on jo yli 100 Suomessa.

– Äänitteitäkin on tehty niin, että sunnuntaina tämän kuun kolmas päivä julkistettu joululevy taisi olla jo yhdestoista. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että Jippii-musa on tosi iloista ja energistä. Ihanaa on se ilo, joka lapsissa näkyy, kun he saavat laulaa Jumalalle ja Jumalasta. Samalla se välittyy heistä myös kuulijoihinkin, summaa Maarit Istolainen.

Käännöksinä Jippii-lauluja on tehty jo 77:lle eri kielelle. Kuoro on järjestänyt pari isompaa konserttia kauppakeskus Stellassa Mikkelissä. Yhteisen ohjelmiston ansiosta suurempiin tapahtumiin on mahdollista saada vahvistusta lähipaikkakuntien laulajista, ja parhaassa tapauksessa myös orkesteri.