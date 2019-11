Kolumni: Lasten Parlamentti  Vetoketju täyttää viisi vuotta!

0

Juvalla on haluttu kuulla lasten ja nuorten ajatuksia sekä mielipiteitä aktiivisesti jo useiden vuosikymmenten ajan päätöksenteon tueksi.

Nuorisovaltuusto R.A.T.A.S. on toiminut vuodesta 1998. Juvan lasten parlamentti Vetoketju on perustettu 20.11.2014 Lapsen oikeuksien päivänä. Tuolloin on päätetty lasten parlamentin nimi ja logo sekä pelattu Tankofutis-turnaus.

Lasten parlamentin toiminta perustuu YK:n yleissopimukseen. Parlamentin toiminnalla taataan lapsille aito mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Tämän vaikutuskanavan avulla on saatu lasten mielipiteet kuuluviin.

Edustajat lasten parlamenttiin valitaan kahden vuoden välein kaikista kyläkouluista (3 oppilasta per koulu) sekä Kukkokoulusta (2 oppilasta per ikäluokka, 1-6-luokkalaisista). Jokainen koulu saa itse päättää tavan valita edustajat parlamenttiin.

Lasten parlamentin kokouksiin on valittu puheenjohtaja ja sihteeri nuorisovaltuusto Rattaasta. Yhteistyötä on tehty alusta asti.

Vetoketju on muun muassa esittänyt alakoululaisten omaa nuorisotilaa, urheilukentän kunnostamista, monitoimihallin rakentamista ja kirjaston auki olemista sunnuntaisin.

Onpa toivottu myös lapsille uusia tapahtumia ja että Juva olisi kunta, missä kaikki olisivat iloisia ja kilttejä. Eipä yhtään huonompi toive tänäkään päivänä.

Voisiko tuo olla meitä kannatteleva ajatus näin marraskuisessa harmaudessa siitä, mitä lapset oikeasti toivovat?

Lasten parlamentin viisivuotissynttäreitä haluttiin juhlistaa juvalaisten lasten kanssa. Niinpä viime talvena lasten parlamentti suunnitteli lasten juhlan.

Juhlapäivä koittaa lauantaina 23. marraskuuta kello 11 alkaen.

Kaarihallille on tulossa Etelä-Savon Juhlakaluste, joka tuo mukanaan pomppulinnoja, rodeohärän, juoksubenjin ja golf-simulaattorin. Nämä ovat kaikille käytössä ilmaiseksi. Juhlassa on tarjolla pientä purtavaa.

Vuoden iskät ry yhdessä nuorisopalveluiden sekä Juvan Kinon kanssa tarjoavat kaikille juvalaisille elokuvanäytöksen sunnuntaina 24. marraskuuta. Ilmaisen Toy Story 4 elokuvan liput ovat jaossa Sampolan kahviossa.

Toivotamme tervetulleeksi kaikki juvalaiset lapset, nuoret ja perheet osallistumaan viikonlopun ohjelmaan.

Johanna Kuusisto

Kirjoittaja on Juvan kunnan kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja.

Sanna Pietikäinen

Kirjoittaja on lasten parlamentin ohjaaja.