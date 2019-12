Kangaskorpi jatkaa Medialiiton puheenjohtajana – ”media-alan edunvalvonnalle ja riippumattomalle medialle on tilausta ja tarvetta”

0

Mediatalo Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi jatkaa Medialiiton hallituksen puheenjohtajana vuodet 2020–2021.

Päätös tehtiin Medialiiton syyskokouksessa 3. joulukuuta Helsingissä.

Kangaskorpi on ollut Medialiiton ja sen edeltäjän Viestinnän Keskusliiton hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien.

Kangaskorpi on myös Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen jäsen ja sanomalehtien ja uutistoiminnan kustantajien maailmanlaajuisen kattojärjestö WAN-IFRA:n hallituksen jäsen. Järjestö edustaa 18 000 julkaisua 120 eri maasta.

– Media-alan edunvalvonnalle ja riippumattomalle medialle on tilausta ja tarvetta. Medialiiton tehtävä on edistää ja kehittää järjestelmällisesti jäsentensä ja kotimaisen kaupallisen median toiminnan edellytyksiä, Kangaskorpi sanoo.

Medialiiton hallitukseen valittiin uusina jäseninä Mediatakojat Oy:n toimitusjohtaja Sampsa Jolma, Suomenselän Laminointi Oy:n toimitusjohtaja Teemu Pärnänen ja Kurikka-Lehti Oy:n hallituksen puheenjohtaja, päätoimittaja Johannes Ujainen.

Erovuoroisista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen toimitusjohtajat Kaisa Ala-Laurila, A-lehdet Oy, Jaakko Ketonen, Turun Sanomat Oy, Timo Kopra, Otavamedia Oy, Juha-Petri Loimovuori, Alma Talent Oy ja Tenna Talvi-Pietarila, SLP Kustannus Oy.

Juvan Lehti kuuluu ESV-Paikallismediat Oy:hyn, joka on osa mediatalo Keskisuomalaista.