Juvalaislähtöinen Niina Kuuva Yrittäjien johtoon – Etelä-Savon Yrittäjien hallitus valitsi uuden aluejohtajan

Etelä-Savon Yrittäjien hallitus on valinnut aluejärjestölle aluejohtajaksi juvalaislähtöisen Niina Kuuvan.

Aluejohtaja aloittaa tehtävässään osin tammikuussa ja kokoaikaisesti helmikuusta alkaen. Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja Nina Rasolan mukaan aluejohtajan pesti herätti laajaa kiinnostusta ja hakijat olivat hyviä. Valintatyöryhmä päätti esittää 24 hakijan joukosta, parin haastattelukierroksen jälkeen, kahta hakijaa hallitukselle.

– Hallitus pääsi valitsemaan kahden hyvän ehdokkaan joukosta uutta aluejohtajaa. Etsimme tehtävään henkilöä, jolla on vahva tulevaisuuteen suuntautunut kehittämisote, Rasola kertoo.

– Yrittäjäjärjestö vaikuttaa, vahvistaa ja verkostoi, ja Niinalla on hyvät lähtökohdat hoitaa aluejohtajan tehtävää Etelä-Savossa, hän jatkaa.

Niina Kuuva toimi Puumalan kunnanjohtajan sijaisena 1,5 vuotta ja on tammikuun loppuun asti Etelä-Savon maakuntaliitossa ennakointiasiantuntijana. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri.

– Hain tehtävään, koska haluan olla rakentamassa yrittäjäystävällistä ja elinvoimaista Etelä-Savoa.

Kuuva sanoo, että yrittäjäyhdistyksen tulee palvella jäsenkenttää vaikuttamistehtävässä sekä osaamisen kehittämisessä.

– Tavoitteiden on oltava kirkkaita ja toiminnan vaikuttavaa.

Yrittäjäjärjestön tavoitelistalla on saada yrittäjyyden olosuhteiden huomioiminen aluekehityksen kärkeen. Siihen liittyvät vahvasti osaavan työvoiman saannin turvaaminen, yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa sekä Etelä-Savon imagon ja brändin kirkastaminen. Paikallisyhdistystasolla on tarkoituksena kiinnittää erityistä huomiota kuntavaikuttamiseen.

Etelä-Savon Yrittäjät on Suomen Yrittäjien aluejärjestö, johon kuuluu noin 2 000 jäsenyritystä 19 paikallisyhdistyksen kautta. Jäsenyritykset työllistävät Etelä-Savossa yli 10 500 työntekijää. Etelä-Savon Yrittäjät vaikuttaa, vahvistaa ja verkostoi yrittäjyyttä maakunnassa.

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa.

Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja noin 60 toimialajärjestöstä.