Joulun ajan Kauneimmat joululaulut kajahtavat jälleen Juvalla torstaina 5. joulukuuta, jolloin lauletaan kello 18.30 alkaen Juvan Kaskiissa Arja-Leena ja Erkki Hännisellä.

Kaikkiaan Kauneimpia joulululauluja on mahdollista laulaa kuudesti, ja seuraavan kerran lauletaan 8. joulukuuta kello 19 Koikkalan kirkossa.

Seuraavat ajankohdat ovat 10. joulukuuta kello 9.30 Juvan kirkko, 15. joulukuuta kello 19 Juvan kirkko, 17. joulukuuta kello 18 Vuorenmaan seurakuntakoti ja 26.12 kello 18 Juvan kirkko, jolloin pidetään jumanlanpalvelus Kauneimpien joululaulujen merkeissä.

Kauneimmat joululaulut täyttävät kirkot tänä jouluna jo 47. kerran. Seurakunnat järjestävät ensimmäisen adventin ja loppiaisen välillä yhteensä tuhansia laulutilaisuuksia, joita varten Suomen Lähetysseura on painattanut 800 000 lauluvihkosta. Tilaisuuksissa kerätään jo tuttuun tapaan kolehti kehitysmaiden lapsille. Kauneimpien Joululaulujen suojelijana toimii tänä vuonna Katri Helena.

– Kauneimmat Joululaulut on klassikko. Minusta joululaulujen laulaminen kirkossa on suorastaan sielunhoitoa. Ihmisten on vaikea pysähtyä kaikenlaisten virikkeiden ja ajatusten myllerryksessä, mutta kirkossa se voi onnistua. Kun laulat jo lapsuudesta tuttua tekstiä – silloin olet juuri siinä hetkessä. Kynnys tulla kirkkoon on matala, eikä siellä tarvitse olla yksin, Katri Helena sanoo.

Suomen Lähetysseura tukee keräysvaroilla heikoimmassa asemassa olevia lapsia yli 20 maassa. Niillä parannetaan muun muassa lasten ja äitien terveyttä, autetaan perheitä saamaan parempaa ravintoa ja puhdasta vettä sekä kehittämään toimeentulomahdollisuuksia. Lähetysseura tukee myös erityisesti vammaisten ja vähemmistöihin kuuluvien lasten koulutusta sekä oikeuksien toteutumista.

Maailman lapset ovat lähellä myös kampanjan suojelijan, Katri Helenan, sydäntä. Hän on muun muassa ollut mukana YK:n lastenjärjestö Unicefin toiminnassa lähes 30 vuotta.

– Maailman lasten hätä on suuri, mutta sen edessä ei saa hyytyä. Jos saamme edes pienelle osalle heistä apua, se on merkityksellistä. Meille pieni summa on iso apu kehitysmaan lapselle, Katri Helena sanoo.