0

Kaksi suomalaisen musiikkitaivaan ikonia, baritoni Jorma Hynninen ja basso Jaakko Ryhänen, ovat koonneet viihdyttävän ja koskettavan konserttiohjelman rakkaista kansanlauluista, musikaalisävelmistä ja ennen kaikkea heidän lempilajistaan, oopperasta.

Mestari-arvonimi suotiin aikanaan mestarinäytteen antaneille ammattilaisille. Konserttikiertueen mestarit ovat kumpikin omat mestarinäytteensä antaneet maailman suurimmissa oopperataloissa ja konserttisaleissa.

Lukuisat ovat myös ne oopperaproduktiot, joissa mestarit ovat yhdessä esiintyneet. Mutta vasta tänä vuonna he ovat nousseet yhdessä konserttilavalle, erityisesti tätä kiertuetta varten rakennetulla ohjelmalla.

Oman alansa mestareita ovat myös pianistina ja tarinan kertojana vuorottelevat Jukka Nykänen ja Janne Hovi.

Kiertue alkaa ensi helmikuussa ja jatkuu aina elokuun 2. päivään saakka, jolloin he esiintyvät Joroisten Musiikkipäivien konsertissa Juvan kirkossa.

Joroisten Musiikkipäivien 43. kesä sijoittuu ajalle 24.7.–2.8. 2020. Konserttitarjonnan avaa lauantaina 25.7. Warkaudessa Club For Five. Sunnuntaina Joroisten valtaa Keski-Savon alueella ilmiöksi noussut Rock With You -kuorospektaakkeli.

Maanantaina 27.7. Leppävirralle saapuu Bayreuthin Musiikkijuhlien suomalaistähti Camilla Nylund yhdessä pianistinsa Helmut Deutschin kanssa. Angelika Klas, Seppo Hovi, Antti Sarpila ja Pekka Sarmanto luovat Tähtisumua Joroisissa keskiviikkona 29.7.

Myös legendaarinen Jorma Uotinen nähdään ja kuullaan Musiikkipäivillä. Ohjelmalla Avec Uotinen hän konsertoi Rapion Myllyteatterissa Juvalla perjantaina 31.7.