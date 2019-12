Kalevi Hämäläisen muistohiihdot sivakoitiin Juvalla – katso tästä kaikki tulokset!

0

Kalevi Hämäläisen muistohiihdot järjestettiin Juvalla lauantaina 28. joulukuuta. Järjestävä seura oli Juvan Urheilijat. Miesten yleisen sarjan voittoon sivakoi Juvan Urheilijoiden Juha Hyyryläinen. Hän sai olympiavoittaja Kalevi Hämäläisen kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa. Naisten yleisen sarjan ripein oli Savonlinnan Hiihtoseuran Vilma Jylhä. Juvan Urheilijoiden nelimiehisen hiihtotallin muut kilpailijat eivät lähteneet ladulle. Topi Huttunen oli sairaana ja Jeremias Lipsanen viettää joulua Levillä. Jussi Tauriainen puolestaan on erikoistunut vapaaseen tyyliin. Tulokset: 10km - M35 Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 82 Jaime Huerta Leppävirran Urheilijat 10km M35 36:01.9 - 10km - MYL Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 85 Juha Hyyryläinen Juvan Urheilijat 10km MYL 29:51.9 - 2 88 Olli Tyrväinen Ski Jyväskylä 10km MYL 30:52.3 +1:00.4 3 87 Erno Kantanen Juvan Urheilijat 10km MYL 31:24.7 +1:32.8 4 83 Timo Eronen Joroisten Urheilijat 10km MYL 32:22.4 +2:30.5 - 86 Jari Turtiainen Savonlinnan Hiihtoseura 10km MYL DNF - - 84 Lauri-Aleksi Laitinen Mikkelin Hiihtäjät 10km MYL DNS - 1km - M8 Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 3 Jouni Leikas Pieksämäen Veikot 1km M8 5:31.0 - 2 2 Aleksi Ehrnrooth Juvan Urheilijat 1km M8 5:32.7 +0:01.7 1km - N8 Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 1 Heta Räisänen Joroisten Urheilijat 1km N8 6:03.2 - 2km - M10 Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 10 Aatu Kauhanen Mikkelin Hiihtäjät 2km M10 8:28.6 - 2 8 Topi Turpeinen Laukaan Urheilijat 2km M10 8:49.9 +0:21.3 3 9 Oliver Viitanen Kerimäen Urheilijat 2km M10 8:53.4 +0:24.8 4 7 Iivo Räisänen Joroisten Urheilijat 2km M10 10:03.0 +1:34.4 2km - N10 Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 6 Lotta Lindholm Savonlinnan Hiihtoseura 2km N10 8:43.2 - 2 5 Eevi Saksman Savonlinnan Hiihtoseura 2km N10 9:38.8 +0:55.6 3 4 Lilli-Lotta Kaiponen Savonlinnan Hiihtoseura 2km N10 11:51.5 +3:08.3 3km - M12 Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 18 Nuutti Seppänen Sulkavan Urheilijat 41 3km M12 10:44.6 - 2 15 Sisu Suvinen Leppäviran Viri 3km M12 12:43.8 +1:59.2 3 19 Tomi Iivanainen Suonenjoen Vasama 3km M12 12:54.1 +2:09.5 4 17 Jooa Kantanen Juvan Urheilijat 3km M12 13:40.7 +2:56.1 - 16 Jaakko Ikonen Mikkelin Hiihtäjät 3km M12 DNS - 3km - M14 Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 30 Aapo Turtiainen Kerimäen Urheilijat 3km M14 8:56.2 - 2 28 Aimo Parviainen Ristiinan Urheilijat 3km M14 9:29.8 +0:33.6 3 29 Ossi Mutikainen Savonlinnan Hiihtoseura 3km M14 9:40.7 +0:44.5 4 27 Otto Konttinen Leppävirran Viri 3km M14 9:52.9 +0:56.7 5 26 Mikko Turpeinen Laukaan Urheilijat 3km M14 12:14.4 +3:18.2 3km - N12 Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 14 Siiri Lindholm Savonlinnan Hiihtoseura 3km N12 9:49.4 - 2 13 Anni Saksman Savonlinnan Hiihtoseura 3km N12 11:47.5 +1:58.1 3 12 Sara Ehrnrooth Juvan Urheilijat 3km N12 12:14.5 +2:25.1 4 11 Elina Leikas Pieksämäen Veikot 3km N12 13:56.2 +4:06.8 3km - N14 Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 24 Ella-Sofia Kaiponen Savonlinnan Hiihtoseura 3km N14 10:00.8 - 2 49 Eevi Laatikainen Savonlinnan Hiihtoseura 3km N14 10:23.2 +0:22.4 3 21 Matilda Salonen Juvan Urheilijat 3km N14 10:36.0 +0:35.2 4 20 Veera Liukkonen Mikkelin Hiihtäjät 3km N14 13:11.0 +3:10.2 - 22 Janna-Julia Tilaeus Rantasalmen Urheilijat 3km N14 DNF - - 23 Silja Himanen Juvan Urheilijat 3km N14 DNS - - 25 Oosa Kantanen Juvan Urheilijat 3km N14 DNS - 5km - M45 Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 66 Marko Pekurinen Rantasalmen Urheilijat 5km M45 15:29.5 - - 64 Janne Vilve Rantasalmen Urheilijat 5km M45 DNS - - 65 Jari Turunen Juvan Urheilijat 5km M45 DNS - 5km - M55 Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 59 Timo Makkonen Kontiolahden Urheilijat 5km M55 14:45.6 - 2 62 Markku Kontkanen Joensuun Hiihtoveikot 5km M55 16:30.6 +1:45.0 3 58 Mika Keronen Anjalan Liitto 5km M55 16:50.8 +2:05.2 4 61 Esko Hänninen Mikkelin Hiihtäjät 5km M55 17:03.8 +2:18.2 5 63 Reijo Tolsa Virolahden Sampo 5km M55 17:21.3 +2:35.7 6 60 Harri Alanen Pargas IF 5km M55 17:27.3 +2:41.7 5km - M60 Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 55 Seppo Hurri Mikkelin Hiihtäjät 5km M60 16:51.2 - 2 57 Juha Ovaska Ruokolahden Raju 5km M60 17:12.6 +0:21.4 3 54 Seppo Väisänen Pieksämäen Veikot 5km M60 17:28.7 +0:37.5 - 56 Heikki Peltonen Joutsan Pommi 5km M60 DNS - 5km - N16 Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 31 Elina Sainio Lappeen Riento 5km N16 18:04.3 - 2 34 Iida-Emilia Kaiponen Savonlinnan Hiihtoseura 5km N16 18:12.0 +0:07.7 3 32 Siiri Luostarinen Liperin Hiihtoseura 5km N16 18:34.9 +0:30.6 - 33 Venla Miettinen Mikkelin Hiihtäjät 5km N16 DNS - 5km - N18 Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 67 Maija Tiainen Kerimäen Urheilijat 5km N18 16:06.2 - 2 68 Vilma Pylkkänen Savonlinnan Hiihtoseura 5km N18 17:52.8 +1:46.6 - 69 Iitu Vuorma Liperin Hiihtoseura 5km N18 DNS - 5km - N20 Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 70 Kerttu Seppänen Sulkavan Urheilijat 41 5km N20 18:19.2 - 5km - NYL Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 73 Vilma Jylhä Savonlinnan Hiihtoseura 5km NYL 15:11.3 - 2 72 Merja Eronen Joroisten Urheilijat 5km NYL 15:29.8 +0:18.5 3 71 Netta Tuhkanen Rantasalmen Urheilijat 5km NYL 16:29.8 +1:18.5 - 74 Anni Kaipainen Rantasalmen Urheilijat 5km NYL DNS - 8km - M18 Place Bib Name Team name Distance Category Time Difference 1 78 Arttu Turtiainen Kerimäen Urheilijat 8km M18 21:51.0 - 2 79 Aapo Hotokka Mikkelin Hiihtäjät 8km M18 22:11.7 +0:20.7 3 76 Juuso Varis Liperin Hiihtoseura 8km M18 22:19.2 +0:28.2 4 75 Saku Miettinen Joutsenon Kullervo 8km M18 22:28.9 +0:37.9 5 77 Aaro Parviainen Ristiinan Urheilijat 8km M18 23:43.5 +1:52.5 6 80 Jarkko Tolvanen Joroisten Urheilijat 8km M18 24:21.0 +2:30.0 7 81 Antti Seppänen Sulkavan Urheilijat 41 8km M18 25:40.6 +3:49.6