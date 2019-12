Lippos-sprinttiä Rantasalmella – kisaan on ilmoittautunut kaikkiaan 74 osanottajaa

0

Rantasalmen moottoriradalla on ajettu tammikuista Lippposen Talvirallisprinttiä jo 15 talvena. Vaikka nytkin alkutalvi on ollut melkoisen kesäinen, Rantasalmen UA:n ratamestaritiimi on tehnyt uupumatta erinomaista työtä ja rakentanut 21 hehtaarin rata-alueelle erinomaiset rallisprint-puitteet. Niinpä alueella starttaa tulevana sunnuntaina 5.1. kello 10 ensimmäinen kilpa-auto reilun kolmen kilomerin radalle.

Kilpailuun ilmoittautui kaikkiaan 74 kilpailijaa. Määrä on hieman pienempi verrattuna muutamaan edelliseen vuoteen. – Mutta tälläkin määrällä saamme aikaan erittäin mukavan ja myös näyttävän kilpailun, kilpailun apulaisjohtaja Esa Hakulinen silmäilee lähtöluetteloa.

Mukana on ajajia lähes kaikkiin sprintissä tänään käytössä oleviin luokkiin. Nuorimmat ovat vielä alle ajokortti-ikäisiä ja iäkkäämmät ohjastavat jo senioriluokissa. Myös kalustoa on laidasta laitaan viimeistä huutoa olevista sprintin erikoisvoimanpesistä historiallisiin kuvan kauniisiin menneitten vuosikymmenten menopeleihin.

Rantasalmen sprintti poikkeaa melkoisesti lähes kaikista muista maassamme ajettavista vastaavista kilpailuista. Rantasalmella kaikki toteutetaan omalla rata-alueella, joten muun muassa yleisö saa seurata suosikkinsa etenemistä paria muutaman sekunnin katvealuetta lukuunottamatta lähtövaloilta stop-kyltille.

Koska kilpailijoiden välinen lähetysväli on puolesta minuutista minuuttiin, rataa kiertää samanaikaisesti vähintään puolenkymmentä kilpailijaa. Myös ajojärjestys on poikkeava ja siten koko kisan ajan mielenkiinnon säilyttävä.

Kilpailun aloittaa historic-luokkien kalusto, jota seuraavat naiset, nuoret, seniorit ja juniorit. Viimeisinä starttaavat yleisen luokan kuljettajat.