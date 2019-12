Uuttavuotta vietetään selkeässä ja tuulisessa säässä – sää selkenee uudenvuodenaattona laajalti koko maassa illan aikana

0

Uusi vuosi otetaan vastaan lähes koko maassa selkeässä säässä, uudenvuodenpäivänä sataa monin paikoin. Tuuli jatkuu vuodenvaihteen yli kohtalaisena.

Ilmatieteen laitoksen 30. joulukuuta tekemän ennusteen mukaan uudenvuodenaattona eli tiistaina 31. joulukuuta maamme itäpuolella on voimakas matalapaine. Vettä tai lunta sataa aamulla maan itäosissa. Sateet kuitenkin väistyvät vähitellen itään, kylmempää ja kuivempaa ilmaa virtaa pohjoisesta maan eteläosiin saakka.

– Sää selkenee uudenvuodenaattona laajalti koko maassa illan aikana. Pohjoisen ja lännen välinen tuuli jatkuu kuitenkin kohtalaisena vuodenvaihteen yli, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomala.

Lämpötila on vuoden vaihtuessa maan etelä- ja länsiosassa +1 ja -5 asteen välillä, lauhinta on maan lounaisosassa. Maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpötila on -4 ja -10 asteen välillä. Lapissa on pakkasta 7–17 astetta.

Uudenvuodenpäivänä lännestä lähestyy uusi sadealue, ja maan eteläosaa lukuun ottamatta sataa laajalti. Sateet alkavat jo aamulla länsirannikolla. Samalla Suomeen virtaa lauhempaa ilmaa, ja sateet tulevat sekä vetenä että lumena. Tämä voi huonontaa ajokeliä varsinkin maan itä- ja pohjoisosissa.

Uudenvuodenpäivänä lämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa nollan vaiheille tai muutaman asteen sen yläpuolelle. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa on vielä päivällä muutama pakkasaste, Lapissa pakkasta on päivällä paikoin 10 ja 15 asteen välillä.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan vuosi vaihtuu Suomessa tavallisesti talvisessa pakkassäässä. Tyypillisesti vuodenvaihteen lämpötilat ovat yöllä maan etelä- ja keskiosassa noin -8 ja -15 asteen välillä, pohjoisessa -15 ja -20 asteen välillä. Rannikolla on yleensä hieman lauhempaa.

Vuodesta 1961 mitattuna vuodenvaihteen ylin lämpötila on ollut 9,1 astetta, joka mitattiin Maarianhaminassa 31. joulukuuta 2016. Alin lämpötila on ollut -43,5 astetta, ja se mitattiin Sallan Naruskajärvellä 1. tammikuuta 1982.

Maan eteläosassa on vuodenvaihteessa lunta keskimäärin 10–20 senttimetriä, maan keskiosassa 20–40 senttimetriä ja maan pohjoisosassa 40–50 senttiä. Enimmillään lunta on ollut uutenavuotena etelässä yli puoli metriä ja Lapissa noin metrin. Vuodesta 1961 alkaen suurin vuodenvaihteessa mitattu lumensyvyys on 126 senttimetriä, joka on mitattu 1. tammikuuta 1992 Enontekiön Kilpisjärvellä.

Vuosi 2019 otettiin vastaan suuressa osassa maata sateisessa ja tuulisessa säässä. Lämpötila oli vuoden vaihtuessa maan etelä- ja länsiosassa nollan ja -5 asteen välillä, idässä ja pohjoisessa pääosin -5 ja -10 asteen välillä. Vuosi 2019 alkoi likimain koko maassa lumisena, vain Länsi-Suomessa oli paikoin lumetonta. Lännessä lunta oli 5–15 senttimetriä, idässä ja pohjoisessa 20–30 senttimetriä.