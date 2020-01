SM Vaakuna-Rallin reitti ja aikataulu on julkaistu – ralli ajetaan helmikuun alussa

0

Rallin SM-sarjan kauden 2020 toinen osakilpailu, SM Vaakuna-Ralli ajetaan helmikuun alussa, 7.-8. helmikuuta. Kilpailussa ajetaan yhdeksän erikoiskoetta Mikkelin ja Hirvensalmen alueella. Rallireitti on yhteispituudeltaan noin 300 kilometriä, joista erikoiskokeita hieman yli 110.

– Reitissä ei ole tänä vuonna yhtään kahteen kertaan ajettavaa pätkää ja kokonaisuudessaan se on kokenut muodonmuutoksen parin vuoden takaisesta. Mukana on peräti kolme erikoiskoetta, joita ei tässä muodossa ole aiemmin Vaakuna-Rallissa ajettu, kertoo rallireitin pääarkkitehtina tänäkin vuonna toiminut Jari Jakonen.

Kaksipäiväinen SM Vaakuna-Ralli starttaa jo perinteiseen tyyliin perjantaina Mikkelin Raviradalla ajettavalla yleisöerikoiskokeella.

– Mikkelin Ravirata on läpikäynyt valtavat muutostyöt ja meidän kisa on yksi ensimmäisistä tapahtumista uudistuksen jälkeen. Vaikka yleisöerikoiskoe on avannut reitin jo vuosien ajan, ei kilpailijoiden kannata kuitenkaan luottaa vanhoihin nuotteihin. Tänä vuonna ajosuunta on muuttunut, joten kyseessä on ”uusvanha” avaus Vaakuna-Rallille. Ennen kilvanajoa nähdään jälleen jälleen henkeäsalpaavaa ohjeisohjelmaa ja ilotulitus, kertovat raviradan puuhamiehet Jari Outinen ja Timo Viskari.

Lauantaina kilpailijoita odottaa 8 erikoiskoetta lumisessa eteläsavolaisessa metsämaisemassa. Kaikki erikoiskokeet ovat 25 kilometrin säteellä huoltoparkkina toimivasta Mikkelin Kampuksesta.

– Lauantain kilpailureitti ja -aikataulu on tehty entistä katsojaystävällisemmäksi kisapäivän rytmitystä muuttamalla. Näin rallifanit ehtivät päivän aikana käydä useammalla pätkällä, kertoo Jakonen.

Lauantain erikoiskokeista Jakonen hehkuttaa erityisesti lauantaiaamuna ajettavaa perinteikästä Saksan erikoiskoetta sekä kilpailun päättävää, todella haastavaa Kuppilavuorta.

– Saksan legendaarista maalimutkaa ei ole ajettu kymmeneen vuoteen. Nyt tuo tapahtumarikas paikka on jälleen reitissä mukana.

SM Vaakuna-Rallissa ajetaan isoa kovaa valtiontietä vain noin 17 kilometriä, muu kilvanajo tapahtuu pienemmillä yksityisteillä.

– Kun kahteen kertaan ajettavia ei ole mukana, olemme vieneet reittiä pienemmille teille, jotta kilpailijoiden keskinopeudet eivät nouse liian suuriksi. Iso kiitos tiehoitokunnille ja yksityisteiden omistajille hyvästä yhteistyöstä jo tähän mennessä, kiittelee Jakonen.

Vaikka keli- ja lumitilanne on puhuttanut tänä talvena paljon, ei Jakonen myönnä valvoneensa öitä sen takia.

– Tällä hetkellä tiestö on hyvässä kunnossa. Teiden pohjat ovat jäässä, ja kun vielä tulee pakkasia ja lunta sataa siihen päälle, pohja kestää varmasti. Kilpailun ajankohtaan nähden lumitilanne näyttää hyvältä. Reittitiimi toivoisi lunta kuitenkin vielä noin puolisen metriä lisää, jotta saataisiin kunnon penkat mihin nojailla.