Suur-Savon Osuuspankki hakee useita kesätyöntekijöitä eri puolille Etelä-Savoa

Suur-Savon Osuuspankki hakee tulevalle kesälle kesätyöntekijöitä Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen, Mäntyharjun ja Juvan konttoreihin. HR-johtaja Niina Ihalaisen mukaan kesätyöntekijät ovat tärkeä osa työyhteisöä ja he työskentelevät pankille tärkeimmän asian äärellä eli asiakkaiden parissa monipuolisissa asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä info- ja kassapalveluissa.

– Kesätyöntekijät neuvovat asiakkaitamme palveluidemme käytössä, tarjoavat heidän tarpeisiinsa sopivia pankki- ja vakuutuspalveluita sekä opastavat myös haastavammissa tilanteissa. Kesätyöntekijät kohtaavat asiakkaita niin kasvokkain, verkon kautta kuin puhelimitsekin.

Ihalaisen mukaan sopiva kesätyöntekijä on rohkea, innostunut ja oma-aloitteinen henkilö, jolla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Plussaa on, jos henkilö on kiinnostunut finanssialasta sekä haluaa oppia ja kehittää itseään jatkuvasti lisää.

Ihalainen korostaa, että finanssialalla kesäharjoittelijat pääsevät verkostoitumaan ja luomaan kontakteja tulevaa uraa ajatellen, parhaimmassa tapauksessa pankki saa kesäharjoittelijasta pidempiaikaisen työkaverin.