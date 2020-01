Juvan Lukioteatterin uuden näytelmän ensi ilta tänään perjantaina – Pieniä sankaritekoja kertoo ihmissuhteista, särkyneestä perheestä ja siitä, kuinka erilaiset ihmiset herättävät aina ristiriitaisia ajatuksia

0

Juvan Lukioteatterin uusin produktio on yhtä aikaa ajankohtainen että ikiaikainen: se kertoo ihmissuhteista, särkyneestä perheestä ja siitä, kuinka erilaiset ihmiset herättävät aina ristiriitaisia ajatuksia.

– Kuinka pitkälle yksi ihminen voi mennä pelastaessaan maailmaa? Millaisia tekoja ja jokapäiväisiä valintoja meidän jokaisen pitäisi tehdä, että nykyinen ilmastonmuutos saataisiin, jos ei pysäytettyä, niin hallintaan?

Näin kysytään musiikkinäytelmässä, joka kantaa nimeä Pieniä sankaritekoja. Se saa ensi-iltansa Juvalla perjantaina 17. tammikuuta.

Pieniä sankaritekoja -näytelmä kertoo nykyhetkestä ja tästä päivästä. Se on tarina Annasta, joka haastaa omilla henkilökohtaisilla valinnoillaan jokaisen itse tykönään miettimään suhtautumistaan nykytilanteeseen. Annaa näyttelee Tytti Munnukka.

Juvan Lukioteatterin näyttelijät ovat rohkeasti ottaneet tekstiä haltuun. Näytelmän tiedotteen mukaan episodimainen, ei perinteinen dramaturgia, on yhtä aikaa haastava, mutta myös riemullinen tutkimusmatka teatterin tekemisen keinoihin.

– Jo nyt kokonaisuudessa näkyy nuorten energia ja vanhojen rakenteiden raikas kyseenalaistaminen ja tuulettaminen.

Rakenteita tuuletetaan ja kierrätetään myös konkreettisesti, onhan tämänvuotinen Lukioteatterin esitys näillä näkymin viimeinen esitys nykyisissä auditorion tiloissa.

– Koska uuteen ja tammikuussa 2021 valmistuvaan Martti Talvela -koulukampukseen ei vanhoja lavasteita, pukuja tai rekvisiittaa voi viedä, käytetään niitä ahkerasti tämän vuoden esityksessä.

Tekijöidensä mukaan näytelmä Pieniä sankaritekoja ei aiheestaan huolimatta ole synkkä ja ahdistava.

– Näytelmä kysyy ja herättää kysymyksiä. Näytelmää varten sävelletty musiikki tansseineen vie tarinaa ja tunnelmia eteenpäin. Pieniä sankaritekoja on suuri yhteinen teatteriteko.

Pieniä sankaritekoja -musiikkinäytelmän on käsikirjoittanut Satu Piispa-Hakala, ja dramatisointi on Kira Boesenin käsialaa. Ohjaus on Iiris Salmelan työtä.

Musiikin ovat ohjanneet Katja Suomalainen ja Alisa Kotro, ja koreografiasta ja tanssien ohjauksesta vastaavat Elise Hallikainen ja Elina Käsnänen.

Näytelmä saa ensi-iltana perjantaina 17.1. kello 19.

Muut esityspäivät ovat 19.1, 21.1, 22.1, 24.1 ja 26.1.