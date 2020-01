Pieniä sankaritekoja ensi-illassa perjantaina Juvalla – täysi katsomollinen yleisöä antoi raikuvat aplodit!

Juvan Lukioteatterin uusin produktio Pieniä sankaritekoja sai ensi-iltansa perjantaina liki täydelle salilliselle katsojia koulukeskuksen auditoriossa.

Yleisö piti näkemästään, ja parituntinen esitys päättyi raikuviin suosionosoituksiin.

Pieniä sankaritekoja -näytelmä kertoo nykyhetkestä ja tästä päivästä. Se on tarina Annasta, joka haastaa omilla henkilökohtaisilla valinnoillaan jokaisen itse tykönään miettimään suhtautumistaan nykytilanteeseen. Annaa näyttelee Tytti Munnukka.

Pieniä sankaritekoja -musiikkinäytelmän on käsikirjoittanut Satu Piispa-Hakala, ja dramatisointi on Kira Boesenin käsialaa. Ohjaus on Iiris Salmelan työtä. Musiikin ovat ohjanneet Katja Suomalainen ja Alisa Kotro, ja koreografiasta ja tanssien ohjauksesta vastaavat Elise Hallikainen ja Elina Käsnänen.

Muut esityspäivät ovat 19.1, 21.1, 22.1, 24.1 ja 26.1.

Seuraavassa ensi-illan kuvallisia tunnelmia.