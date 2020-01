Osuuskauppa Suur-Savon edustajiston vaalien ehdokasasettelu käynnistyy – nyt haetaan paikallistoiveiden edistäjiä

0

S-ryhmän alueosuuskaupat ovat jäsentensä omistamia yrityksiä, joiden päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa osaa. Jäseniä osuuskaupoissa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi.

Osuuskauppa Suur-Savon edustajiston vaalien ehdokasasettelu on käynnissä 20.-31.1.2020.

Osuuskaupan edustajiston vaaleissa voi asettua ehdokkaaksi jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä, on maksanut osuuskaupan osuusmaksun ja on täysivaltainen sekä asuu jäsenalueella. Edustajiston vaaleissa valitaan ehdolle asettuneiden asiakasomistajien keskuudesta 48 jäsentä edustajistoon nelivuotiskaudelle 2020-2024.

– Edustajiston jäsenten ei tarvitse olla kaupanalan ammattilaisia. Tärkeintä on halu oman asuinympäristön kehittämiseen ja näkemys siitä, miten osuuskauppa voisi omalla toiminnallaan olla edistämässä paikallistoiveita ja olla tekemässä Etelä-Savosta parempaa paikkaa elää, toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen sanoo.

Edustajiston tehtävänä on myös muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätös ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valita hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle ja johdon edustajille aloitteita osuuskaupan toimintaan liittyvistä asioista.

Edustajiston vaalit toteutetaan aikaisemmista kerroista poiketen kaksivaiheisena siten, että asiakasomistajilla on ensin mahdollisuus äänestää sähköisesti. Sähköinen äänestys on käynnissä 17.-26.2.2020. Mikäli jäsen ei ole sähköisen äänestysajan päättyessä äänestänyt, hänelle lähetetään äänestysaineisto postitse. Postivaalien äänestysaika on 23.3.-1.4.2020. Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet.

Osuuskauppa Suur-Savon edustajistoon valitaan Mikkelin jäsenalueelta 23, Pieksämäen jäsenalueelta 6, Juvan jäsenalueelta 7 ja Savonlinnan jäsenalueelta 12 edustajaa.

Edustajiston vaalien yhteydessä kerätään asiakasomistajilta osuuskaupan toimintaan liittyviä paikallistoiveita. Toiveen voi käydä esittämässä osoitteessa www.osuuskauppavaalit.fi/suur-savo.

Sivuilta löytyvät myös ohjeet ehdokasasetteluun.