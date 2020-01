Mielipide: Kaikki vaikuttaa kaikkeen

0

Viime viikolla saimme kuulla järkyttävän uutisen Juvalta, kun Salico Oy ilmoitti siirtävänsä toiminnan Juvalta Helsinkiin.

Ensimmäisenä tuli mieleen kysymys, miksi? Mikä on se syy, miksi Juvan isoin työllistäjä ei viihdy Juvalla. Heti seuraavaksi tuli mieleen, mistä töitä noin sadalle juvalaiselle, jotka Salico työllistää. Juvalta saattaa löytyä kotitalous, josta Salico työllistää jopa kaksi henkilöä. Jokainen voi kuvitella millainen isku Salico:n toiminnan loppuminen Juvalta on jokaiseen kotitalouteen, missä on yksikin Salico:n työntekijä.

Syitä Salicon siirtymiseen Juvalta Helsinkiin on varmasti monia. Käsittääkseni Salico:lla menee hyvin ja sen vuoksi Salicosta on vuosien saatossa syntynyt Juvan työmarkkinoiden selkäranka. Aina on voinut mennä kysymään Salicolta töitä jos muuta työtä ei ole ollut ja lähestulkoon aina on jokaiselle kysyjälle järjestynyt vaikka väliaikainen työ.

Menestyvät yritykset tekevät ilman tunteita isojakin muutoksia kulujensa minimoimiseksi ja Salicon päätös siirtää Juvan tuotanto Helsingin tuotantonsa yhteyteen on osoitus yrityksen kulujen minimoimisesta.

Se, että Salicolla on mennyt hyvin ja että sillä on Helsingissä myös toimintaa, olisi pitänyt olla juvalaisille päätöksentekijöille ja virkaa tekeville sellainen vinkki, jonka pohjalta Salicon toiminnan säilyminen Juvalla olisi suojattu kaikin mahdollisin keinoin, eli kaikessa päätöksenteossa olisi pitänyt huomioida paikkakunnan isoin työllistäjä. Myös resursseja olisi pitänyt käyttää Salicon Helsingin toiminnan kosiskeluun Juvalle. Tietenkin Juvalle pitää houkutella myös uusia yrityksiä, mutta kyllä Juvalla jo olevat yritykset kuuluu saada investoimaan Juvalle, eikä muille paikkakunnille.

Tässä yhteydessä on pakko ottaa esille myös 2017 vuonna teknisessä lautakunnassa ollut vääntö vesimaksuista. Lautakunta sai tuolloin väännettyä kotitalouksien veden hinnan korottamisen pienemmäksi, mitä oli esitetty. Samassa yhteydessä päätimme teknisessä lautakunnassa aloittaa keskustelun siitä voisiko paljon vettä kuluttaville yrityksille olla vedestä huokeampi hinta perustuen veden kulutukseen. Koska Salicon vedenkulutus oli niin merkittävän suuri muihin vedenkuluttajiin verrattuna, päädyttiin Salico:n kanssa sopimukseen alemmasta veden hinnasta.

Edellä mainitusta teknisen lautakunnan Salicoa koskevasta päätöksestä oli entinen kuntapäättäjä Kyösti Korppi tehnyt valituksen ja hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen. Näin Salico päätyy maksamaan valtavasta vedenkäytöstään täyden hinnan. En väitä, että Salico pelkästään tämän vuoksi olisi siirtämässä toimintaa Juvalta pois, mutta varmasti se on yksi syy muiden taloudellisten syiden joukossa. Sanonnan ”kaikki vaikuttaa kaikkeen” tulee kuntalaiset huomaamaan jatkossa myös kotitalouksien veden hinnassa. Kunnan veden jakelujärjestelmän ylläpitäminen maksaa tietyn verran ja kun iso vedenkuluttaja Salico, eli isoin veden maksaja lähtee pois, on selvää, että kotitaloudet ja muut vedenkäyttäjät joutuvat maksamaan vedestä enemmän.

Varmasti merkittävin syy Salicon Juvan toiminnan siirtämiselle Helsinkiin on heidän valmistamien tuotteiden ja heidän käyttämien raaka-aineiden kuljetuskustannukset. Kuljetuskustannukset ovat jo nyt aivan liian korkeat ja maan vasemmistohallitus on polttoaineverotuksen kautta luomassa niitä vielä korkeammaksi. Ihmettelenkin, miksi pääministeripuolue SDP:n paikalliset kuntapoliitikot antavat hiljaisuudellaan tapahtua oman elinympäristönsä, eli maaseudun alasajon tässäkin muodossa. Puhumattakaan Keskustan kuntapoliitikoista, miksi he eivät vaadi julkisesti puoluettaan kävelemään ulos hallituksesta, joka luo tänne maaseudulle pelkästään pahoinvointia.

Alueen kansanedustajana minun tehtäväni on saada nyt Juvan tilanteeseen mahdollisimman paljon apuja Arkadianmäeltä Helsingistä. Olin jo heti Salicon uutisen kuultuani yhteydessä Juvan kunnan johtoon sekä puolueeni talousvaliokunnan jäseniin, joiden kanssa asia viedään työministerin, työministeriön ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan arvioitavaksi.

Aikaisemmin vastaavanlaisissa tapauksissa ministerivaliokunta on toiminut ripeästi.

Ano Turtiainen

Kansanedustaja (ps.)

Juva