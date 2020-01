Maatiaiskissa kannattaa siruttaa – Juvalla käynnissä sirutuskampanja

0

Lemmikin tunnistusmerkintä mikrosirulla on helppo ja edullinen tapa varmistaa, että karkuteille päässyt eläin löytää takaisin kotiin.

Suurin osa Suomessa asuvista koirista on tunnistusmerkitty mikrosirulla, mutta kissojen mikrosiruttaminen on meillä vielä harvinaisempaa.

Mikrosiru on kuitenkin halpa tapa huolehtia, että löytökissan omistaja saadaan selville ja kissa pääsee takaisin kotiin. Tunnistusmerkintää on ehdotettu uuteen eläinsuojelulakiin pakolliseksi koirille ja kissoille, koska sen uskotaan vähentävän muun muassa pentutehtailua ja eläinten hylkäämisiä.

Mikrosirutus on helppo ja eläimelle yleensä kivuton toimenpide, joka voidaan suorittaa eläinlääkärikäynnillä esimerkiksi rokotuksen tai sterilisaatio- tai kastraatioleikkauksen yhteydessä.

Myös eläinsuojeluyhdistykset ja muut vastaavat toimijat järjestävät sirutuskampanjoita. Kun kissa on kerran sirutettu, säilyy sen tunnistemerkintä koko loppuelämän. Sirunlukulaitteita löytyy eläinlääkäriasemilta, löytöeläinten vastaanottopaikoista ja eläinsuojeluyhdistyksiltä.

Mikrosiru on noin riisinjyvän kokoinen kapseli, joka sisältää yksilöllisen numerosarjan.

Tämä numerosarja ja omistajan tiedot tulee rekisteröidä tietokantaan, jonne tiedot on myös päivitettävä, jos yhteys- tai omistajatiedoissa tapahtuu muutoksia.

Mikrosirutietoja ylläpidetään Suomessa neljässä eri rekisterissä: Kennelliiton rekisterissä koirille, Kissaliiton rekisterissä kissoille sekä molemmille tarkoitetuissa Turvasiru.fi- ja Siruhaku.fi-palveluissa.

Siruttaminen on tarpeellista sekä sisä- että ulkokissoille. Sisäkissa voi karata esimerkiksi avoinna olevasta ikkunasta tai kuljetuksen aikana kuljetuslaatikon kiinnikkeiden pettäessä, eikä sisäkissa karkuteille joutuessaan osaa kotiin.

Ulkokissa taas voi kulkea kauaskin omalta pihalta tai jäädä esimerkiksi auton alle. Ulkokissa saatetaan myös ottaa talteen ja toimittaa löytöeläimenä suojaan, jos se liikkuu muualla kuin omistajansa pihapiirissä.

Ulkoilevalla kissalla olisikin hyvä pitää myös turvalukollista pantaa, jossa on omistajan yhteystiedot. Varkaus- ja riitatilanteissa rekisteröity mikrosiru on pätevä tapa todentaa eläimen omistajuus.

Kissoja päätyy Suomessa löytöeläinten vastaanottopaikkoihin vuosittain noin 10 000. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton keväällä 2019 toteuttaman tutkimuksen mukaan löytökoirista 91 prosenttia haettiin takaisin kotiin, kun taas kissoista vain 26 prosenttia palautui alkuperäiselle omistajalle. Suurin osa kissoista on karkuun päässeitä kotikissoja, joiden omistajaa ei tavoiteta.

Juvan löytöeläimet hoitaa Timo Sistonen Rantasalmen Kolkontaipaleella.

Rekku Rescue -järjestö on aloittanut yhteistyössä Juvan kunnaneläinlääkäreiden kanssa maatiaiskissojen mikrosirutuskampanjan, jossa kissa saa muun eläinlääkärin toimenpiteen yhteydessä mikrosirun ja sen rekisteröinnin ilmaiseksi.

Rekku Rescue lahjoittaa sirut ja kunnaneläinlääkärit suorittavat toimenpiteen ja sirun rekisteröinnin Kissaliittoon veloituksetta.

Kampanja on suunnattu maatiaiskissoille, ja se jatkuu toistaiseksi.