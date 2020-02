Kampuksen eteen Palava Sielu – Kari Kärkkäinen suunnittelee Juvantien varteen kohoavan taideteoksen

0

Juvan kunnanhallitus on valinnut rakenteilla olevan Martti Talvela -koulukampuksen eteen sijoitettavan taideteoksen kuvanveistäjä Kari Kärkkäisen. Hänen suunnittelemansa ja toteuttamansa teos nousee kampuksen pääsisäänkäyntiaukiolle, Juvantien varteen.

Teos kantaa nimeä Palava Sielu, joka taiteilijan mukaan kuvaa Martti Talvelan intohimoista tapaansa elää elämäänsä.

Nimi ilmentää myös koululaista, uteliasta oppitietänsä kulkevaa nuorta, joka toivon mukaan saa kytevään liekkiinsä hehkua koulutuksesta. Ajatus jostain mielialaa kohottavasta pimeällä kouluun tultaessa, tuo mieleen valon ja talviset revontulet.

– Veistos kuvaa kohoavaa revontulinauhaa, joka saa vaihtelevat värisävynsä teoksen sisään asennetuista led-valoista, Kärkkäinen kertoo.



Veistoksen materiaalina on haponkestävä ruostumaton teräs. Teos muodostuu kahdesta spiraaliin taivutetusta runkoputkesta, joihin liitetään kolme revontulia ilmentävää elementtiä. Korkeutta valmiille teokselle kertyy jopa seitsemän metriä.

Taidehankintaa valmistelevan työryhmän mukaan teos integroituu hyvin kohteeseensa ja ympäristöönsä, on teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoinen sekä kestää normaalia kulutusta ja rasitusta, joka siihen käytön aikana kohdistuu.

Teos on myös kampuksen pääkäyttäjien – lasten ja nuorten – kannalta arjessa taiteellisesti kulumaton.

Martti Talvela -kampuksen elinkaarihanke on edennyt aikataulussaan. Kampuksen harjannostajaisia vietettiin 24. tammikuuta ja Kampus otetaan käyttöön tammikuussa 2021.

Kampuksen elinkaarihankkeeseen päätettiin jo hankintavaiheessa varata erillinen taidemääräraha ja käyttää kohteessa paikallisten taiteilijoiden tuotantoa. Kesällä 2019 Juvan kunnanhallitus päätti toteuttaa taidehankinnan neuvottelumenettelynä ja nimesi työryhmän valmistelemaan taidehankintaa.

Lue lisää 6.2.2020 ilmestyvästä Juvan Lehdestä!