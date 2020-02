Suurtutkimuksen tulos: Osuuskauppa Suur-Savo on Suomen innostavin työpaikka – toimitusjohtaja pokkasi palkinnon Finlandia-talossa

0

Osuuskauppa Suur-Savo on palkittu parhaana yrityksenä Suomen innostavimmat työpaikat 2019 -kilpailun suurten organisaatioiden sarjassa. Suomen innostavimmat työpaikat on tunnustus organisaatioille, jotka ovat saavuttaneet erinomaiset tulokset Eezy Spirit Oy:n toteuttamassa henkilöstötutkimuksessa.

Tunnustus perustuu vuonna 2019 sadoissa suomalaisissa organisaatioissa toteutettuihin henkilöstötutkimuksiin, joihin on vastannut reilu 80 000 suomalaista. Palkitsemistilaisuus oli keskiviikkona 5.2.2020 Helsingissä Finlandia-talossa.

– Suomen innostavimmat työpaikat on ainutlaatuinen tunnustus, joka myönnetään työpaikoille, joissa on omistautunut henkilöstö. He ovat sitoutuneita yrityksen arvoihin sekä valmiita ylimääräisiin ponnistuksiin organisaatiolle tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen innostavimmissa työpaikoissa henkilöstö on selvästi muita yrityksiä tyytyväisempiä erityisesti siihen, miten organisaatiota johdetaan ja miten hyvä organisaatio on työnantajana, kertoo Eezy Spiritin toimitusjohtaja Laura Santasalo.

Eezy Spirit myöntää henkilöstötutkimustulosten perusteella organisaatioille luokituksia (C-AAA), joista parhaisiin luokituksiin päässeet saavat Suomen innostavimmat työpaikat‑tunnustuksen. Osuuskauppa Suur-Savossa vuosittain toteutettavan henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen tulos oli erinomainen, AAA-luokkaa. Kokonaisindeksi oli 77,0 pistettä, mikä on 9,9 pistettä Suomen yleisnormin yläpuolella. Tutkimukseen vastasi 93,3 % Osuuskauppa Suur-Savon henkilöstöstä.

– Arvostamme toinen toisiamme, työtämme ja asiakkaitamme. Olemme ylpeitä omasta osaamisesta ja omasta maakunnasta. Luottamus ja arvostus ovat tekemisen perusta. Olemme ylpeitä ja nöyrän kiitollisia kuulumisesta Suomen parhaimmistoon, AAA-luokkaan isojen työnantajien keskuudessa. On hienoa, että meidän tärkeimmät voimavarat ja resurssit eli me, kaikki suursavolaiset, voimme kokea työssämme työniloa ja -imua, toteaa toimitusjohtaja, kauppaneuvos Heikki Hämäläinen.

– Tämä on palkinto pitkäjänteisestä työstä, jota on tehty henkilöstön työtyytyväisyyden eteen jo vuosikymmenten ajan. Parin vuoden takaisen hopeasijan kirkastuminen lämmittää mieltä.

– Varmasti yksi näkyvimpiä merkkejä henkilöstön työtyytyväisyydestä on pieni vaihtuvuus henkilökunnassamme. Työtyytyväisyys heijastuu myös asiakaspalveluun. Lisäksi se näkyy muun muassa pienempinä sairauspoissaoloina, luettelee henkilöstöpäällikkö Tuula Lyytikäinen.

– Työtyytyväisyys on erittäin tärkeä asia työssäjaksamisen kannalta. Kun töissä on hyvä ilmapiiri, se heijastuu myös meidän jokaisen omaan jaksamiseen arjessa, hän jatkaa.

Osuuskauppa Suur-Savon lisäksi parhaisiin tuloksiin päässeet ja palkitut organisaatiot olivat tänä vuonna pienten organisaatioiden sarjassa CoreHW Oy ja keskisuurten organisaatioiden sarjassa Suomalainen Kirjakauppa Oy. Tilaisuudessa palkittiin myös Suurin nousija, joka on Ouman Oy.

Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen myöntää Eezy Spirit, joka on markkinajohtaja henkilöstö- ja asiakaskokemuksen, johtamisen, kulttuurin ja työyhteisö­taitojen kehittämisessä Suomessa yli 30 vuoden kokemuksella.