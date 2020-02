Osuuskauppa Suur-Savon Vuoden 2019 esimies ja työryhmät valittu – katso tästä valitut perusteluineen

0

Osuuskauppa Suur-Savon Vuoden 2019 esimies, työryhmä ja nousijatiimit on valittu. Valinnan suorittaa vuosittain osuuskaupan johtoryhmä ja valintaperusteina ovat mm. yksikön pitkän tähtäimen tulos,

myynnin kehitys ja henkilöstön työtyytyväisyys.

Vuoden esimies 2019 on Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkelin hotellipäällikkö Hanna Coker-Appiah.

Johtoryhmän mukaan Coker-Appiahin systemaattisen ja tavoitteellisen johtamisen tuloksena Vaakunan myynti ja tulos ovat kehittyneet jatkuvasti. Hänen esimiestaidoistaan kertovat henkilöstön työyhteisötutkimuksen erinomaiset tulokset.

Myös asiakastyytyväisyys on ollut Vaakunassa hyvällä tasolla joka vuosi Hannan esimiesaikana. Valtakunnallisessa Sokos Hotel -ketjun Secret Visitor -tutkimuksessa Vaakuna Mikkeli on ollut ykkönen kolmena vuotena peräkkäin.

Vuonna 2018 Coker-Appiah palkittiin S-ryhmän majoitus- ja ravitsemiskaupan S-Boss-tittelillä.

Vuoden työryhmä 2019 on ABC Pitkäjärvi Mikkelissä. Johtoryhmä toteaa, että ABC Pitkäjärven toiminta on ollut tuloksellista kaikilla osa-alueilla, niin ravintolassa, marketissa, autopesussa kuin polttoainemyynnissäkin.

ABC Pitkäjärvi on sekä euromääräisellä myynnillä että tuloksella mitaten noussut Osuuskauppa Suur-Savon suurimmaksi yksiköksi liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialalla. Yksikön kasvu on ollut tasapainoista vuodesta toiseen. Myös asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.

Vuoden Nousijatiimit 2019 ovat S-market Urpola Mikkelissä sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan myyntitiimi.

S-market Urpola on pystynyt vuodesta toiseen kasvattamaan myyntiään merkittävästi tiukasta kilpailutilanteesta huolimatta. Vuonna 2011 avattu market kasvatti viime vuonna myyntiään 900 000 euroa. Lisäksi yksikkö hoitaa ruuan

verkkokauppa Kauppakassin toimintaa tehokkaasti.

Johtoryhmän mukaan Urpolan yksikössä vallitsee erinomainen tekemisen kulttuuri ja iloinen työnteon ilmapiiri päällikkö Silva Laukkarisen johdolla. Yksikön työtyytyväisyys ja asiakastyytyväisyys ovat korkealla tasolla.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myyntitiimi käsittää Osuuskauppa Suur-Savon hotellien ja ravintoloiden myyntipalvelun, myyntipäällikön ja revenue managerin. Vuonna 2019 myynti-indeksi edelliseen vuoteen oli 117,6.