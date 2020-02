Talouden epävarmuus heijastui luottokysyntään – Asuntokauppojen määrä laski Etelä-Savossa

0

Talouden epävarmuus heijastui luottokysyntään viime vuonna. Suur-Savon Osuuspankki myönsi uusia luottoja 332 miljoonaa euroa, joka on 92 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän.

Kun vuonna 2018 Etelä-Savossa tehtiin suhteellisesti enemmän asuntokauppaa kuin valtakunnassa, niin suhde kääntyi toisin päin viime vuonna.

– Asuntokauppa kasvoi koko valtakunnassa 3 prosenttia, mutta laski Etelä-Savossa 9 prosenttia, kertoo OP Koti Suur-Savon toimitusjohtaja Maija Skön.

Suur-Savon Osuuspankin omistaja-asiakkaiden määrä jatkoi kasvuaan. Vuoden aikana omistajien määrä lisääntyi lähes 2 900 omistajalla ja omistaja-asiakkaita oli vuoden lopussa 70 219. Asiakasmäärä kasvoi 500 asiakkaalla, asiakkaita oli vuoden lopussa 116 803.

– Uskon, että vahvalla läsnäolollamme on merkitystä omistaja-asiakkaiden ja asiakasmäärän kasvuun. Meillä on selkeästi maakunnan laajin palveluverkosto, 10 konttoria, joissa jokaisessa on tarjolla kassapalvelut, kertoo toimitusjohtaja Jari Himanen.

Himasen mukaan pankki jakoi tuloksestaan omistaja-asiakkaille bonusten ja tuotto-osuuksien korkojen muodossa lähes kymmenen miljoonaa euroa.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton mukaan Etelä-Savossa tehtiin kauppoja viime vuonna yhteensä 1 585 kappaletta. Se oli viime vuosikymmenen alhaisin määrä.

Positiivinen yllätys asuntokauppojen määrässä oli Savonlinna, jossa kauppa kävi edellisvuoden tahtiin. Eniten kaupankäynnin määrä laski Mikkelissä. OP Koti Suur-Savo teki viime vuonna historiansa toiseksi parhaan liikevaihdon, joka oli reilu 2 miljoona euroa.

Myönnettyjen asuntoluottojen määrä oli lähes edellisen vuoden tasolla. Osa asuntoluotoista myönnetään pääkaupunkiseudulle, ja voimakas muuttoliike lisää tätä kysyntää.

Yritysluottojen osalta kysyntä laski. Nostettujen yritysluottojen määrä lähes puolittui vertailuvuoteen nähden. Uusia yritysluottoja nostettiin vuonna 2019 yhteensä 113 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin luottoja meni kaupaksi 225 miljoonaa euroa.

Pankinjohtaja Mikko Antikaisen mukaan edellisvuoden kaltaiset merkittävät investointihankkeet jäivät toteutumatta.

– Kysyntä väheni niin varsinaisten yritysasiakkaiden kuin julkisyhteisöjenkin osalta. Ainoastaan asunto-osakeyhtiöiden rahoituskysyntä jatkoi kasvuaan. Vaisu luottokysyntä johti siihen, että yritysluottokanta supistui vuoden takaisesta lähes 2 prosenttia ollen vuoden lopussa 649 miljoonaa euroa.

Suur-Savon Osuuspankin varallisuudenhoidon ratkaisujen bruttomyynti oli noin 67,6 miljoonaa euroa, josta positiivinen nettomuutos oli noin 15,2 miljoonaa. Nettomuutos oli noin 10 miljoonaa euroa isompi verrattuna edellisvuoteen.

Varallisuudenhoidosta vastaava pankinjohtaja Mikko Paattimäki toteaa, että nettokehitystä selittää osaltaan edellisvuotta maltillisempi lunastusten määrä.

Suur-Savon Osuuspankin liikevoitto kasvoi ja oli 17,8 miljoonaa euroa (5,7 edellinen vuosi). Merkittävin selittävä tekijä kasvuun oli edellistä vuotta pienemmät kiinteistöihin tehdyt arvonalennukset, joita tehtiin 1,2 miljoonaa euroa (10,1 edellinen vuosi). Lopullisia luottotappioita kirjattiin 3,8 miljoonaa euroa.