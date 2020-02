Blenheimit näyttelyksi Juvalle – pommikoneiden tulosta Juvalle tulee pian 80 vuotta, näyttelyyn saatiin paljon ennennäkemätöntä aineistoa

0

Helmikuun lopulla tulee kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun brittilentäjät lensivät Englannista kaksitoista Bristol Blenheim -pommikonetta Jukajärven jäälle ja luovuttivat ne Suomelle.

Suomen armeija käytti koneita talvisodan kahdella viimeisellä viikkolla pommituksiin Viipurin lahdella.

Lentolaivue 42:n esikunta toimi Wehmaan kartanossa, ja muuten yksiköt olivat sijoitettu Juvan kirkonkylän taloihin. Jukajärven jäälle oli hevosilla aurattu ja jyrätty lentokenttä.

Brittilentäjät olivat Juvalla vain vuorokauden ja sinä aikana he nauttivat Wehmaan kartanossa kahdesta ruokatarjoilusta sekä tietenkin englantilaisesta teestä.

Näyttely ”Periksi ei anneta – Juvan Blenheim-pommikoneet talvisodassa” esittelee juvalaisten näkökulmasta sodan loppuvaiheiden tapahtumia ja kartanon elämää lentolaivueen kanssa.

Näyttelyssä on esillä ennennäkemätöntä materiaalia ja esineitä juvalaisista yksityiskodeista.

Näyttely on koottu yhteistyössä Tikkakosken ilmailumuseon sekä muiden paikallismuseoiden avulla.

Näyttely avautuu yleisölle keskiviikkona 19.2. kello 12. Se on avoinna 19.-22.2. sekä 26.-29.2. kello 12-18 Wehmaan kartanon entisen tallirakennuksen ylisillä.

Näyttely on ilmainen, ja samassa rakennuksessa toimivassa TeaHouse of Wehmais -teehuoneella on tarjolla Blenheim Tea -kattaus, joka perustuu helmikuussa 1940 brittiläisille lentäjille Wehmassa tarjoiltuun illalliseen.

Teehuoneen yrittäjä Anna Grotenfelt-Paunonen iloitsee, että näyttelyyn saatiin paljon ennennäkemätöntä aineistoa, lainassa yksityiskodeista sekä Wehmaan kartanon arkistoista.

– Lisäksi olemme saaneet paljon mielenkiintoisia esineitä sekä Suomen ilmavoimamuseolta Tikkakoskelta, yksityisiltä pienoismalliharrastajilta, että kirjailijoilta ja lehdiltä.

Hänen mukaansa näyttely kuvaa mielenkiintoisella tavalla sodassa mukana olleiden ihmisten elämää, ajatuksia ja olosuhteita.

Näyttelyn järjestävät TeaHouse of Wehmais, Juvan kunta ja Juvan kulttuuri ry.

Järjestelyissä ovat mukana Suomen ilmavoimamuseo, Sodan ja Rauhan keskus Muisti Oy, Miksei Mikkeli Oy, Heikki Laukkanen ja Esko Vuokko.