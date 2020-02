Lukijan runo: Ystävänpäivänä

0

Sana ystävä, mitähän tarkoittaa, tuota vaikea ei liene ymmärtää hänen, joka on ystäväin keskellä saanut alati tiensä kulkea, se on elämän ylitse yltävä juttu.

Pieni ihminen ensi kehdossansa, hämy utuinen vielä silmissänsä etsii elämään ystävää ensimmäistä, oman äidin katsetta rakastavaista, elon illassa hapuillen kurkottaa käsi vanhuksen vierelleen ystävää.

Niin paljon on tuskaa pallolla tällä, kokonaiset kansat lie sorron alla, orpolapsien itkun ikävä taakka eikö kohoa täältä jo taivaaseen saakka, yhteisvastuulla aina on kysyntää, ystävyyttä ken jakaa, myös itse saa.

”Hädässä ystävä tunnetaan”, tuo lause monesti todeksi eletään, näissä omankin sydämen sopukoissa monet ystävät rakkaat, jo tästä ajasta poissa, käyvät muistoissa mukana polulla tällä, joka joskus on mutkilla ihmeellisillä.

Tänään ystävistämme tahdomme kiittää, he ovat taivaan lahjaa, yhteen liittää

jos voisimme kaikki, jotka ovat yksin ikävänsä kanssa vain sylityksin.

Niin pieni on yhden ihmisen syli, meillä Ystävä suuri, maailman yli käsivartensa ulottuu, kaikkia kantaa kovuutemme, virheemme anteeksi antaa, meidät piirsi Hän kättensä hipiään, ystävät siitä yhdessä iloitaan!

Anneli Piikki

Juva