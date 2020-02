Juvan Blenheim-seminaari täytti tiistaina Wehmaan kartanon väentuvan – pommikoneista kertova näyttely avautuu torstaina

0

”Miehet olivat siis paikalla mutta koneista ei ollut tietoakaan. Aluksi kaikki pidettiin salassa, mutta vähitellen selvisi että minä päivänä hyvänsä odotettiin saapuvan 12 Bristol Blenheim pommikonetta, jotka Britannian parlamentti oli päättänyt lähettää avuksi Suomelle. Vihdoin, 25. päivä helmikuuta illan hämärtyessä me jotka tiesimme mitä tulisi tapahtumaan kokoonnuimme Jukanjärven jäälle johon 2-3 km pitkä kiitorata oli aurattu. Ja sitten yhtäkkiä lännessä näkyi kolme konetta jotka lensivät tiukassa muodostelmassa, tekivät kierroksen järven yllä vähensivät varovasti korkeutta ja laskeutuivat tyylikkäästi jäälle. Sitten saapui toinen kolmen koneen ryhmä joka toisti saman muodostelman sitten kolme lisää ja sitten viimeinen ryhmä tiukassa muodostelmassa ja sen jälkeen tapahtuma oli ohi. On vaikeaa sanoin kuvata sitä tunnetta jonka kaikki koimme siellä jäällä kun näimme nämä suuret koneet vasten auringon viimeisiä säteitä, vahva muistutus siitä että emme sittenkään olleet yksin taistelussa ylivaltaa vastaan.”

Näin muisteli Juvan Wehmaan kartanon isäntä, agrologi Nils C.J. Grotenfelt talvisodan aikaa helmikuussa 1940.

Hän oli päässyt todistamaan Englannista lennetyn Bristol Blenheim -pommikonelaivueen laskeutumista kotinurkille.

Helmikuun lopulla tulee kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun brittilentäjät lensivät Englannista kaksitoista Bristol Blenheim -pommikonetta Jukajärven jäälle ja luovuttivat ne Suomelle. Suomen armeija käytti koneita talvisodan kahdella viimeisellä viikolla pommituksiin Viipurin lahdella.

Lentolaivue 42:n esikunta toimi Wehmaan kartanossa, ja muuten yksiköt olivat sijoitettu Juvan kirkonkylän taloihin. Jukajärven jäälle oli hevosilla aurattu ja jyrätty lentokenttä.

Brittilentäjät olivat Juvalla vain vuorokauden, ja sinä aikana he nauttivat Wehmaan kartanossa kahdesta ruokatarjoilusta sekä englantilaisesta teestä.

Talvisodan tapahtumista Wehmaan kartanoon on koottu näyttely, joka avautuu yleisölle keskiviikkona 19. helmikuuta kello 12.

Tiistaina Wehmaan kartanossa pidettiin asiantuntijaseminaari, jossa puhuttiin paitsi talvisodasta, myös lentolaivue 42:sta. Seminaariin osallistui satakunta ihmistä, ja yleisö mahtui vain vaivoin kartanon väentupaan. Tupa oli ääriään myöten täynnä.

Näyttely ”Periksi ei anneta – Juvan Blenheim-pommikoneet talvisodassa” esittelee juvalaisten näkökulmasta sodan loppuvaiheiden tapahtumia ja kartanon elämää lentolaivueen kanssa. Näyttelyssä on esillä ennennäkemätöntä materiaalia ja esineitä juvalaisista yksityiskodeista. Näyttely on koottu yhteistyössä Tikkakosken ilmailumuseon sekä muiden paikallismuseoiden avulla.

Näyttely on avoinna 19.-22.2. sekä 26.-29.2. klo 12 – 18 Wehmaan kartanon entisen tallirakennuksen ylisillä. Näyttely on ilmainen ja samassa rakennuksessa toimivassa TeaHouse of Wehmais -teehuoneella on tarjolla Blenheim Tea -kattaus, joka perustuu helmikuussa 1940 brittiläisille lentäjille Wehmassa tarjoiltuun illalliseen.

