Kolumni: Ilmiantakaa toisenne!

0

Otsikkoni on provosoiva, tiedostan sen. Se on kuitenkin myös tosiasiallinen pyyntö, jonka esitän teille, hyvät Juvan Lehden lukijat.

Minä todella pyydän teitä antamaan ilmi toinen toisianne.

Ei silti hätää. Tässä yhteydessä ilmiantaa-verbillä ei tarkoiteta kantelemisen tai vasikoimisen kaltaista, pahansuopien ajatusten sävyttämää toimintaa. Päinvastoin, minun kutsuni ilmiantamiseen kumpuaa vilpittömästi hyvästä tahdosta ja positiivisuudesta.

Minun ihannemaailmassani me emme puhu toisistamme selän takana pahaa vaan hyvää. Emme juorua eteenpäin kanssaihmistemme ikävimpiä piirteitä, vaan jaamme tietoa heidän osaamisistaan, taidoistaan ja parhaimmista luonteenpiirteistä.

Sellaiseen maailmaan on toki vielä pitkä matka, mutta askeleita siihen suuntaan on mahdollista ottaa.

Yhtenä askeleena kyseiseen suuntaan voisimme pyrkiä saamaan Juvan Lehden sivuille enemmän juttuja kaikista niistä lukuisista vaatimattomista juvalaisista, jotka eivät itse ikipäivänä rohkenisi tarjota itseään jutun aiheeksi. Väitän tämän kunnan olevan täynnä ihmisiä, jotka ovat esimerkiksi erityisen taitavia omassa ammatissaan, valtavan omistautuneita jollekin harrastukselle tai joiden positiivinen energia säteilee hyvää laajalle rintamalle heidän lähipiirissään.

Kuinka mielelläni kirjoittaisinkaan juttuja näistä tyypeistä! Uskon myös vakaasti, että te lukijatkin nauttisitte, jos lehdestä löytyisi yhä useammin asiaa paikallisista arjen sankareista.

Minulla on kuitenkin ongelma. Olen vasta palannut töihin puolentoista vuoden opintovapaan jälkeen. Ennen opintovapaalle jäämistä ehdin juuri ja juuri päästä alkuun verkostojen luomisessa ja Juvaan sekä juvalaisiin tutustumisessa. Tutustuin muun muassa muutamiin seuratoimijoihin, jokuseen kunnassa eri tehtävissä vaikuttavaan ihmiseen sekä kulttuuripuolen taitajiin.

Kaiken kaikkiaan kontaktieni määrässä ei silti ollut kehumista – puhumattakaan tilanteestani nyt. Puolitoista vuotta poissa Juvalta on palauttanut minut käytännössä nollapisteeseen. Työpuhelimeeni tallennetut numerot pystyy laskemaan yhden käden sormilla, eikä sähköpostini osoitekirjan pituudessa ole sen enempää kehumista.

Kaiken edellisen valossa uskon teidän ymmärtävän, miksi tarvitsen apuanne. Haluan kirjoittaa mainioita juttuja mainion Juvan mainioista ihmisistä, mutta juttujeni polttoaineeksi tarvitsen taustatietoa.

Toki journalistin on oltava oma-aloitteinen ja hankittava tietonsa ensisijaisesti itsenäisesti. Hyvät tyypit eivät vain useinkaan pidä kovaa meteliä itsestään. Kaavoihinsa kangistunut paikallislehtitoimittaja ei ehkä huomaa kääntyä heidän puoleensa ilman, että joku viisas ulkopuolinen ymmärtää antaa juttuvinkin.

Niitä siis jään odottamaan, viisaiden juvalaisten ilmiantoja muista hyvistä tyypeistä.

Kirjoittaja on Juvan Lehden toimittaja.