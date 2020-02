Juvan Salicon yt-neuvotteluiden on määrä päättyä ensi viikolla – toimitusjohtajan mukaan tehdas pyörii keskiviikkona, vaikka osa työntekijöistä on jäänyt kotiin

0

Juvalla toimivan salaattitehdas Salicon kohtalon on määrä ratketa ensi viikolla.

Yhteistoimintaneuvottelut koko tehtaan toiminnan lopettamisesta pääsivät alkuun 21. tammikuuta, ja niiden on määrä päättyä ensi viikon tiistaina eli 3. maaliskuuta.

Toimitusjohtaja Jussi Armanto kertoi keskiviikkoaamuna Juvan Lehdelle, että yt-neuvotteluiden ns. päätöskokous on tiistaina, ja sen jälkeen yhtiön hallitus tekee päätöksiä.

Armanto ei tässä vaiheessa osaa arvioida, minä päivänä viralliset päätökset tehtaan kohtalosta tehdään – mahdollisesti kuitenkin ensi viikon aikana.

– Pyrin saamaan hallituksen koolle tiistain jälkeen ensi viikon aikana. Tiedän, että tilanne on tuskallinen henkilökunnalle, ja ihmiset ansaitsevat saada päätöksen mahdollisimman nopeasti.

Koko tehtaan suunnitellaan siirrettävän koneineen ja laitteineen Helsinkiin, jossa yhtiön toinen tehdas Kivikossa toimii.

Länsi-Savo-lehti kirjoitti keskiviikon 26.2. numerossaan, että työntekijät eivät tule keskiviikkona töihin. Torstaina tehtaan on määrä pyöriä normaalisti.

Lehden mukaan Salicon työntekijät eivät tule keskiviikkona työpaikalle ja osoittavat mieltään Salicon yhteistoimintaneuvotteluiden etenemisestä.

Toimitusjohtaja Jussi Armanto kommentoi keskiviikkona, että neuvotteluja on käyty hyvässä hengessä, ja lakko on hänen mukaansa laiton.

Armanto kiistää, että Salico seisoisi keskiviikkona. Hänen mukaansa tuotanto pyörii, ja osa henkilökunnasta tuli keskiviikkona töihin. Osa jäi kotiin.

– Tehdas pyörii, osa on lakossa, osa ei. Sellainen ilmoitus tuli luottamusiehitä, ettei töihin tultaisi.

Juvan Lehti ei tavoittanut keskiviikkoaamuna pääluottamusmies Heidi Ruuskasta kommentoimaan lakkotilannetta.

Tuotannon ja lähettämön puolella työskentelevä Esa Teittinen kertoi aamulla, että hän ihmettelee jos tehdas olisi toiminnassa keskiviikkona.

– Tiistaina oli tosissaan fiilis, että ollaan töistä poissa, mutta eihän ketään voi pakottaa. Mutta niin suuri oli se kannatusprosentti, että ihmettelen jos tehdas pyörii, Teittinen arvioi.

Länsi-Savon haastattelema pääluottamusmies Heidi Ruuskanen sanoo, että tehtaan työntekijöiden mielestä yt-neuvotteluissa ei ole edetty työntekijöiden toivomalla tavalla eikä riittävän avoimessa hengessä.

Salicon yt:t koskevat koko henkilökuntaa eli noin sataa ihmistä.

Salicon omistaa nykyään ruotsalainen Greenfood Ab. Salico toimittaa hedelmä- ja vihannesjalosteita muun muassa ammattikeittiöille, vähittäiskaupalle ja pikaruokaketjuille.

Juttua päivitetty 26.2. kello 8.21 toimitusjohtaja Jussi Armannon kommenteilla ja kello 9.39 tuotannon työntekijän Esa Teittisen kommenteilla.