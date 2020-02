Helena ei pelasta vaan kuuntelee – juvalainen Helena Teittinen toimii vapaaehtoisena Mikkelin kriisikeskuksessa

0

Mistä löytäisin itselleni sopivan tavan tehdä vapaaehtoistyötä? Tämän kysymyksen ääreltä Helena Teittinen havahtui lähes päivittäin noin nelisen vuotta sitten.

Teittisen ympärillä oli lapsuudesta asti ollut vapaaehtoistyöhön intohimoisesti suhtautuvia ihmisiä. Muun muassa hänen molemmat vanhempansa ovat kantaneet kortensa vapaaehtoistyön korvaamattoman arvokkaaseen kekoon.

Paljolti juuri heidän ansiostaan myös tytär oppi mieltämään vapaaehtoistyön tekemisen luonnolliseksi osaksi elämää.

– Ja olinhan minä itsekin ollut mukana vapaaehtoisena esimerkiksi lasten harrastuksissa. Se on kuitenkin vähän eri tyyppistä hommaa, Teittinen arvioi.

– Silloin neljä vuotta sitten aloin ajatella, että nyt minulla olisi aikaa antaa jollekin laajemmin tärkeälle asialle, hän taustoittaa.

Teittinen jatkoi sopivien vapaaehtoistyötä tarjoavien toimijoiden kartoittamista niin kotikunnassaan Juvalla kuin naapuripitäjissäkin. Lisäksi hän piti asiaa esillä keskustellessaan ystäviensä ja tuttaviensa kanssa.

Kun entinen työkaveri sitten kerran sattui mainitsemaan aloittaneensa vapaaehtoistyön Mikkelin kriisikeskuksen kriisipuhelinvastaajana, Teittinen tiesi löytäneensä etsimänsä.

– Kiinnostuin siitä hommasta välittömästi. Hain mukaan heti seuraavaan kriisipuhelinvastaajille järjestettyyn koulutukseen, kävin haastattelussa ja tulin valituksi, hän kertaa.

Työkaveri oli kehunut etenkin Mikkelin kriisikeskuksen tapaa pitää huolta vapaaehtoisistaan, eikä hän Teittisen mukaan ollut väärässä.

– Mikkelin kriisikeskuksessa todella huolehditaan vapaaehtoisten jaksamisesta ja meitä myös koulutetaan koko ajan lisää. Se on itselleni tärkeä asia, etenkin kun kriisipuhelimeen vastaaminen on sisällöltään sellaista, että koulutusta ja työnohjausta todella tarvitaan.

Ilman asiaan perehtymistä ja taustatukea ei siis pärjää, mutta mitä kaikkea kriisipuhelimessa päivystävän vapaaehtoisen oikeastaan tuleekaan osata? Äkkiseltään ajateltuna moinen homma vaikuttaa niin vaikealta, että siihen olettaa kelpuutettavan vain terveydenhuollon tai sosiaalialan ammattilaisia.

Totuus on kuitenkin toinen. Itse päivätyökseen Etelä-Savon ammattiopistossa Mikkelissä opinto-ohjaajana työskentelevän

Pelastajaksi tai neuvoja latelevaksi tietopankiksi ei tarvitse eikä edes pidä ryhtyä, pelkkä läsnäolo riittää.

– Hommassa pärjää sillä, että osaa olla ihmisenä toiselle ihmiselle. Tärkeintä on olla kuunteleva korvana sen aikaa, mitä yhdessä keskustellaan, pääsääntöisesti pari kertaa kuussa kolmen tunnin päivystysvuoroja tekevä Teittinen sanoo.

– Ja soittajan kanssa ollaan aina nimenomaan keskustelemassa, yhdessä miettimässä ja pohtimassa asioita. Häntä voi vähän auttaa löytämään uusia näkökulmia, mutta valmiita ratkaisuja ei toiselle pidä tuputtaa, hän painottaa.

Kuunteleva korva, ihminen ihmiselle, keskustelukumppani. Kaikki periaatteessa yksinkertaisia, mutta toisaalta omia voimavaroja koettelevia rooleja.

Teittisen mukaan vapaaehtoistyö kriisipuhelimessa antaa kuitenkin huomattavasti enemmän kuin ottaa – etenkin, kun tarjolla on kriisikeskuksen ammattilaisten tuki.

– Tässä hommassa voi koko ajan kehittyä, mikä on minulle vapaaehtoistyössä tärkeä juttu. Opin jatkuvasti lisää varsinaisesta vastaajana työskentelemisestä, mutta myös ihmismielestä ja esimerkiksi erilaisista tarjolla olevista tukimuodoista.

Mikä parasta, suurin osa puheluista päättyy hyvässä hengessä.

– Soittajalla on useimmiten parempi mieli meidän lopettaessamme puhelua kuin hänellä oli sen alkaessa. Vastaajalle annetaan monesti myös kiitosta, Teittinen kertoo.

Kriisipuhelinta koskevan koulutuksen jälkeen Helena Teittinen on kouluttautunut edelleen niin, että hän voi nykyään toimia vapaaehtoisena tukihenkilönä myös Suomen Mielenterveysseuran koordinoimassa Sekasin-chatissa ja ohjata Suomen Mielenterveysseuran kehittämien toimintamallien mukaan toimivia ryhmiä.

Lisäksi hän on osallistunut niin sanottuun Huolituoli-koulutukseen, jonka käyneet voivat toimia Mikkelin kriisikeskuksen ammattilaisen rinnalla tarjoamassa kasvokkaista keskusteluapua keskussairaalan OLKA-pisteellä.

– Ja seuraavaksi aion osallistua Tukinet-koulutukseen, Teittinen viittaa Suomen Mielenterveysseuran ylläpitämään sähköiseen tukipalveluun.

Hän haluaa tehdä paljon, koska kokee saavansa paljon.

– Minua eivät jää vaivamaan esimerkiksi kriisipuhelimessa esille tulleet asiat. Pikemminkin se menee niin, että olen päivystysvuoron aikana niin keskittynyt, että vuorosta lähtiessä mieleni on tyhjentynyt ja oloni on hyvä, kun olen saanut tehdä hyvää toisille ihmisille, Teittinen hymyilee.

Valtakunnallisella tasolla tehtävän kriisipuhelintyön lisäksi Helena Teittinen haluaa olla edistämässä myös etenkin eteläsavolaisten mielen hyvinvointia. Tätä tavoitetta hän toteuttaa istumalla Mikkelin kriisikeskuksen taustaorganisaation, Suomen Mielenterveysseuran jäsenyhdistyksen Mikkelin Seudun Mielenterveysseuran hallituksessa.

Teittiseltä kuluu vapaaehtoistyöhön kahdesta neljään iltaa kuukaudessa. Kaikkien vapaaehtoiseksi lähtevien ei kuitenkaan tarvitse sitoutua yhtä tiiviisti. Koulutuksen käynyeen vapaaehtoisen tukihenkilön toivotaan varaavan itselleen vähintään yksi kolmetuntinen kriisipuhelimen päivystysvuoro suunnilleen kerran kuussa, minkä lisäksi tulevat työnohjaukset.

Kaikelle vapaaehtoistyölle ja sitä tekeville annetaan kuulemma yhtä paljon tukea ja arvostusta.

– Mikkelin kriisikeskukseen on aina mukava tulla. Paikan ilmapiiri on jotenkin tosi rauhallinen, ja täällä on ihania ammattilaisia töissä, Teittinen kehuu.

Kriisipuhelin päivystää ympäri vuorokauden suomen kielellä numerossa 09 2525 0111. Akuutissa kriisitilanteessa tulee ottaa yhteys hätänumeroon 112, mitä kautta saa viranomaisapua.