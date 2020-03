Salicon päätös sulkea Juvan tehdas on työntekijöille iso pettymys – ”pidämme äärimmäisen tärkeinä kaikkia toimia, jotka Juvalla tehdään korvaavien työpaikkojen aikaansaamiseksi”

0

Salicon Juvan tehtaan yhteistoimintaneuvottelut päättyivät henkilöstön kannalta huonoimpaan mahdolliseen lopputulokseen. Salico tiedotti keskiviikkona sulkevansa Juvan tehtaansa syyskuun loppuun mennessä ja siirtävänsä tuotannon Helsingin tehtaaseensa.

Koko Juvan tehtaan henkilöstö irtisanotaan, mikä tarkoittaa, että 103 ihmistä menettää työpaikkansa Juvalla. Heistä työntekijöitä on 81 ja loput ovat toimihenkilöitä ja ylempää johtoa.

Alustavien tietojen mukaan Helsingin tehtaalle rekrytoidaan tuotannon siirtämisen takia 15-20 työntekijää, mutta vielä ei ole tiedossa, millä aikataululla työnantaja tarjoaa töitä irtisanottaville.

Työnantajan päätös laittaa Juvan tehdas kiinni on työntekijöille iso pettymys, vaikka sitä on osattukin odottaa siitä asti kun työnantaja tammikuussa ilmoitti suunnitelmistaan.

– Meille kerrottu lopettamispäätös tuskin tuli kenellekään enää yllätyksenä. Olemme pettyneitä ja surullisia työpaikkojemme menettämisestä, mutta toisaalta on helpotus, ettemme ole enää löysässä hirressä, vaan asia on nyt varma, Salicon Juvan tehtaan työntekijöiden pääluottamusmies Heidi Ruuskanen kertoo.

Salico on ollut Juvan suurin yksityinen työllistäjä ja irtisanottavien mahdollisuudet löytää Juvan seudulta uutta työtä eivät ole kovin hyvät, sillä avoimia työpaikkoja ei ole paljon.

– Salicon päätös lopettaa Juvan tehdas ja työpaikkojen menettäminen on iso pettymys meille. Tässä tilanteessa pidämme äärimmäisen tärkeinä kaikkia toimia, jotka Juvalla tehdään korvaavien työpaikkojen aikaansaamiseksi, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen korostaa.

Salico osti Helsingin tehtaansa Apetitilta viime kesänä. Heidi Ruuskasen mukaan yrityskaupan yhteydessä työntekijöille kerrottiin, että molemmat tehtaat jatkavat toimintaansa: Juvalla valmistetaan tuotteet suurkeittiöille sekä hotelli- ja ravintola-asiakkaille ja Helsingissä kuluttajatuotteet. Juvan tehtaalla on ollut koko ajan paljon töitä, ylitöitäkin on tehty ja uusia työntekijöitä on rekrytoitu vielä alkuvuodesta.

– Puolessa vuodessa työnantaja muutti mielensä ja perustelee nyt Juvan tehtaan sulkemista logistiikalla. Helsingin tehdas on lähempänä asiakkaita ja satamaa, jonka kautta osa raaka-aineesta tulee ulkomailta.

Työntekijät kokevat, että työnantaja oli jo ennen yt-neuvotteluiden alkamista päättänyt, että Juvan tehdas lopetetaan, eikä siksi halunnut selvittää vaihtoehtoja edes osan työpaikoista säilyttämiseksi Juvalla.

– Emme päässeet aidosti ja avoimesti neuvottelemaan ja vaikuttamaan tehtaan ja työpaikkojemme tulevaisuuteen, Heidi Ruuskanen kritisoi.

Valmiiksi leikattuja tuoreita vihanneksia ja hedelmiä valmistavan Salicon omistaa ruotsalainen Greenfood-konserni, jonka suurin omistaja on Nordic Capital -pääomarahasto.

